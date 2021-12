Turris, due casi Covid in squadra: allenamenti a porte chiuse

Due casi Covid nel gruppo squadra Turris. Le positività, emerse dal ciclo di tamponi cui ieri mattina – prima della ripresa della preparazione dopo la pausa natalizia – sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori, sono poi state confermate dai successivi test molecolari. «I due soggetti – fa sapere la Turris –, vaccinati ed asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena presso il proprio domicilio, dove continueranno ad osservare il periodo di isolamento richiesto».

Nel frattempo, la società corallina ha disposto le porte chiuse in occasione degli allenamenti – in programma al Liguori – sia per oggi che nella giornata di domani.