La Turris torna a vincere: Longo gol e Catania ko al Liguori

Riscatto immediato per la Turris, che – dopo la rovinosa sconfitta del Menti – torna a vincere al Liguori. Contro il Catania decide una rete di Longo: incontenibile l’esultanza del capitano, di nuovo in campo sin dal primo minuto dopo un lungo stop.

Prima del fischio d’inizio contro gli etnei, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese venuto a mancare nella giornata di ieri dopo aver strenuamente combattuto con le gravi complicanze del Covid.

Nel 3-4-3 di mister Caneo, torna al centro della difesa Lorenzini (al rientro dalla squalifica), con Ferretti e Loreto ad agire ai lati; linea mediana composta dai centrali Franco (di nuovo in campo dopo due turni di stop) e Tascone, con Da Dalt e D’Ignazio sugli esterni; Romano avanzato nel tridente offensivo, completato da Giannone e Longo, che vince il ballottaggio con Boiciuc.

Passano otto minuti e proprio Longo ci prova con un velenoso diagonale che si spegne di un nulla sul fondo. Al quarto d’ora efficace risposta di Abagnale a neutralizzare il potente destro dalla distanza di Russotto.

Tre minuti più tardi, il vantaggio corallino: sugli sviluppi di un corner dalla destra di Giannone, è di Longo il tocco vincente sotto misura per l’1-0 Turris. Ferretti sventa su Russotto, innescato da Calapai, poi – al minuto 26 – Romano, su delizioso filtrante di Giannone, fallisce clamorosamente l’occasione del raddoppio, calciando alle stelle da posizione favorevole. Per il Catania ci prova Piccolo su punizione dal limite, ma il tentativo è velleitario. Gran giocata Turris allo scadere, con Giannone che ci prova con una delle sue pennellate: sfera di un nulla sul fondo.

Nella ripresa, subito un cambio per parte. Nella Turris dentro Boiciuc a rilevare Longo; nel Catania Manneh per Sarao. Otto minuti e il direttore di gara sanziona con il penalty l’intervento di Romano su Calapai: forti le proteste dei corallini, inamovibile il fischietto marchigiano. Sul dischetto Piccolo: Abagnale si distende alla propria destra, ci arriva e sventa, mantenendo inviolata la propria porta. Risponde la Turris con due conclusioni velenose di Tascone e Giannone, che accarezzano il palo e si spengono sul fondo. Dopo la staffetta Signorelli/Romano, è ancora la Turris a sfiorare il raddoppio, stavolta con Franco: sulla sua conclusione a botta sicura è decisiva la deviazione in corner di Claiton. Alla mezz’ora etnei pericolosi con un’azione ben orchestrata dai neoentrati Maldonado e Izco: sfera in area a Di Piazza, che spreca calciando sopra il montante. Forze fresche per la Turris: dentro Alma e Di Nunzio per Giannone e Ferretti. In pieno recupero, il forcing etneo, che produce due conclusioni – di Claiton e Maldonado – abbondantemente alte sulla traversa

Il post partita – Al termine del match, mister Caneo analizza la prestazione e lancia un monito: «Stavolta siamo stati più attenti in fase difensiva, senza sbilanciarci troppo, anche in considerazione del fatto che nelle precedenti partite bastava l’errore di un singolo a condannarci, abbiamo dato un po’ più di certezze e sicurezza. Ma è la mentalità che è importante ed oggi c’è stata tanta mentalità, qualità e testa. Non era facile vincere oggi in una situazione di disagio al livello generale. L’ambiente deve stare sereno, deve credere nel fatto che questi ragazzi porteranno la barca in porto. Ecco, per me è importante che fuori non si destabilizzi, perché sarebbe preoccupante se in mancanza di risultati latitassero anche le prestazioni, ma non è il nostro caso, perché la prestazione da parte nostra c’è sempre stata. Oggi siamo stati equilibrati in fase di non possesso, dando più sostanza. Sono contento di quello che stiamo facendo. Longo? Ci è mancato. È l’unica punta con qualità di finalizzatore. Al di là del gol si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra. Adesso deve solo crescere di condizione».

Quindi capitan Longo. «Questo risultato pieno è importantissimo. Venivamo da una situazione complicata, perciò prima dalla partita ho detto ai miei compagni di liberarci dall’ansia e di giocare tranquilli, perché alla fine arriveremo al nostro obiettivo. Il gol? Io vivo per i gol. Ad inizio campionato sono rimasto a lungo fuori per infortunio, poi il Covid: è stata dura, quindi oggi per me è stata una liberazione. Dedico questo gol ai miei figli e alla mia famiglia». Sulla sostituzione: «I muscoli cominciavano a cedere, quindi sono uscito per non rischiare».

Su ritiro e società: «La società ci è vicina in tutto e per tutto e non ci fa mancare nulla. Il ritiro ci ha unito, è indubbiamente servito per confrontarci e capire gli errori commessi».

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA