Turris, a Cava per inseguire il sogno playoff: «Ci crediamo e ci proveremo»

Seduta di rifinitura nel pomeriggio per la Turris, che domani scenderà in campo al Simonetta Lamberti contro l’ormai retrocessa Cavese per il recupero della 17^ giornata di ritorno, rinviata dieci giorni fa per i casi Covid registrati nel gruppo squadra corallino.

Suggestione playoff – Il netto successo contro il Bari ha consentito alla Turris di raggiungere matematicamente l’obiettivo salvezza, spalancando al contempo uno scenario particolarmente suggestivo, fino a due giorni fa nemmeno – realisticamente – messo in conto. Con 38 punti all’attivo e due gare ancora da recuperare, i corallini sono – sulla carta, almeno – aritmeticamente in corsa per il decimo posto. Che vorrebbe dire playoff. L’aggancio passa però per un doppio successo contro Cavese e Vibonese, e per la concomitante sconfitta della Casertana contro la Paganese (si gioca al Pinto). Realizzandosi queste condizioni, i corallini aggancerebbero i falchetti a quota 44 ed accederebbero ai playoff in virtù del vantaggio maturato negli scontri diretti.

«Se crediamo nei playoff? Certo che sì», garantisce nella consueta conferenza pre-gara mister Caneo. «Volevamo vincere a tutti i costi contro il Bari anzitutto per risolvere il primo problema, quello più grosso, raggiungendo la matematica salvezza, poi per provare a fare più punti possibile per inseguire questo sogno. Realisticamente abbiamo il 3-4% di possibilità di farcela, ma vincendo a Cava la percentuale si alzerebbe. Per questo voglio una squadra convinta e decisa a fare bottino pieno. Andiamo a Cava per vincere e se non ci riusciremo sarà stato merito degli avversari».

Sul piano tattico, a proposito della possibilità di un ritorno al 3-4-3 al Simonetta Lamberti: «Abbiamo sempre giocato con i principi che ci appartengono. Col Bari, ad esempio, abbiamo applicato il 4-4-2 in fase difensiva, passando al 3-4-3 quando invece attaccavamo: accoglimenti che ci hanno permesso di non soffrire e di mettere in difficoltà l’avversario; nel secondo tempo invece ci siamo sistemati con il 3-5-2. Insomma, non c’è nessuna preclusione tattica».

Quindi un messaggio alla Cavese, a proposito del rinvio del derby dieci giorni fa: «Tengo solo a chiarire che la nostra non è stata affatto una tattica. Tutt’altro. Abbiamo chiesto il rinvio con la speranza di recuperare almeno un portiere, perché non potevamo assolutamente permetterci di rischiare. Del resto, abbiamo ancora elementi indisponibili».

Tra i protagonisti della gara contro il Bari, Johad Ferretti, che ha raggiunto quota cento presenze tra i professionisti in Italia. Dopo una lunga inattività, l’esterno si è rimesso in corsa con la Turris e la sua speranza è adesso proprio quella di ripartire in maglia corallina. «Siamo contenti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ed ora siamo pronti a giocarci il tutto per tutto per quest’altro obiettivo, provando ad approfittare di un eventuale passo falso della Casertana. Come sto? Sto ritornando quello che ero, dopo esser rimasto due anni fermo. Spero perciò di ripartire dalla Turris». Sulla sua posizione in campo: «Preferisco giocare da esterno, ma con il gioco propositivo del mister va bene anche agire da braccetto, nonostante i compiti difensivi».

Convocati – Per la gara del Lamberti tornano arruolabili Romano, reduce dal turno di squalifica, e Persano, mentre si ferma Tascone, squalificato. Non recupera Rainone (postumi di una distrazione muscolare), ai box insieme a Signorelli, Lonoce e Ventola.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Fabiano, Franco, Primicile, Romano.

Attaccanti: Alma, D’Oriano, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro.