Turris-Cerignola 2-0: corallini avanti in Coppa

Torna a vincere la Turris dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Picerno e Foggia. Nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia i corallini s’impongono al Liguori sul Cerignola dell’ex Vito Leonetti: 2-0 il finale nel segno di D'Auria. La doppietta per l'attaccante, che vale il pass per il turno successivo contro la vincente fra Juve Stabia e Potenza.

La gara – Totalmente ridisegnato il 3-4-3 di Caneo con rotazioni in ogni reparto: tra i pali torna Fasolino; in difesa l’inedito terzetto Maestrelli-Esempio-Burgio; in mediana Franco e Pugliese centrali, con Rizzo e Frascatore sugli esterni; fiducia in avanti a Pavone, D’Auria e Guida.

Sette minuti e Tascone ci prova per il Cerignola con una conclusione dalla distanza; la Turris prova a colpire con Guida, innescato da Rizzo ma anticipato di un nulla da un difensore proprio al momento del tiro.

A ridosso del quarto d’ora Sosa e Rizzo tentano soluzioni dalla distanza, senza però inquadrare la porta. Fasolino si rifugia in corner su conclusione dalla distanza di Sosa; D’Auria ci prova con un tiro a giro però mal calibrato.

Nella ripresa, cinque minuti ed è vantaggio Turris, propiziato da una giocata in area di Pavone, agganciato da Gonnelli: dal dischetto D’Auria per l’1-0 corallino. Ci prende gusto D’Auria, che cinque minuti più tardi firma doppietta e raddoppio: l’attaccante ruba palla in area a Gonnelli ed insacca a tu per tu con Trezza. Cerca il tris la Turris, ma prima Pavone non trova la porta, poi la punizione di Franco attraversa l’intera area senza che nessuno riesca a piazzare la zampata vincente. Reazione Cerignola con l’ex Leonetti, al tiro da posizione invitante ma fuori misura. Doppio cambio Turris al minuto 20: tocca a Musumeci e De Felice per Frascatore e D’Auria; poi Scaccabarozzi, Cocetta e Primicile per Guida, Esempio e Franco. Turris quindi col 4-4-2. Scaccabarozzi ci prova su punizione al minuto 37, smanaccia e sventa Trezza; allo scadere i tentativi di De Felice (Trezza si rifugia in corner) e Musumeci (colpo di testa sul fondo). Il Cerignola prova a riaprirla con Prati e Carnevale, ma Fasolino fa buona guardia.

Turris al turno successivo. E domenica di nuovo al Liguori contro la Virtus Francavilla.