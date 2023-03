Turris, col Cerignola vietato sbagliare: «Per noi altra partita della vita»

«Voglio che la squadra viva ogni gara come una salita da scalare, con lo stesso spirito di Crotone». Così il tecnico della Turris Gaetano Fontana alla vigilia della gara del Liguori – si gioca domani alle 20.30 – contro il Cerignola.

«I ragazzi stanno lavorando bene ma finora abbiamo raccolto meno del meritato», incalza il tecnico, «ma resto convinto che questa squadra possa raggiungere l’obiettivo della salvezza. Il Cerignola? Una squadra difficile da affrontare: sta facendo molto bene, pratica un buon calcio ed è libero da goni forma di pressione di classifica. Per noi sarà invece un’altra partita della vita».

Piena fiducia al gruppo: «Abbiamo avuto qualche problema ma l’argomento infortuni è trito e ritrito. Nessuno ha la bacchetta magica per mettere a posto le cose in poco tempo ma i ragazzi stanno dimostrando massima disponibilità, anche accettando di scendere in campo nonostante condizioni fisiche non ottimali e questo è un atteggiamento da lodare. Stiamo facendo di tutto per far arrivare questo messaggio anche alla nostra gente, che ha un potenziale enorme e di cui abbiamo bisogno per raggiungere insieme la salvezza».

A Crotone col 3-5-2 è arrivato un punto che ha consentito di tamponare un pericoloso digiuno: «Come giocheremo contro il Cerignola? Non sono un integralista, credo piuttosto che un allenatore debba avere la capacità e la elasticità di adattarsi a quel che ha ed all’avversario. La squadra ha incamerato i giusti principi a prescindere dal sistema di gioco, poi la gara e le necessità fanno ovviamente la differenza».

Sulla salvezza: «La meritano i ragazzi, la società e l’ambiente. Anche a Crotone c’erano tifosi a sostenerci e vogliamo coinvolgerli ancor di più».