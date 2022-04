Turris, cinque negativizzazioni: ora il derby con l’Avellino

Va progressivamente rientrando l’emergenza Covid in casa Turris. Gli ultimi test «cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra risultati in precedenza positivi al virus – fa sapere il club – hanno rilevato 5 negativizzazioni»: tampone negativo per tre calciatori e per i due componenti dello staff tecnico, mentre «continuano ad essere monitorati gli altri soggetti».

A fronte delle undici positività riscontrate fino a due giorni fa, dunque, restano – ad oggi – ancora in isolamento sei calciatori: «Si va a ricomporre così, gradualmente, il gruppo che continua in sede gli allenamenti in vista della gara di campionato in programma lunedì sera sul campo dell’Avellino».

Infermeria – In vista del derby del Partenio-Lombardi, verso il pieno recupero Loreto, mentre restano da verificare le condizioni di Giannone, Santaniello e Varutti.

Percorso stadio – Sono state intanto diramate informazioni di carattere organizzativo destinate ai tifosi corallini che raggiungeranno l’impianto irpino, «tenuti – questa l’indicazione del Gruppo Operativo di Sicurezza – a raggiungere lo svincolo di Avellino Est (uscita da autostrada A16 Napoli-Canosa) entro e non oltre le ore 19.45; da lì, saranno scortati dal servizio d’ordine fino al parcheggio del settore ospiti dello stadio». La prevendita per il settore ospiti del Partenio-Lombardi sarà attiva fino alle ore 19 di domenica.