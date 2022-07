Turris, cinque reti nel primo test in ritiro, Canzi soddisfatto: «Buone indicazioni»

Primo test per la Turris di Max Canzi nel ritiro di San Gregorio Magno. Sotto gli occhi – tra gli altri – del presidente Colantonio e del vicepresidente Di Franco, i corallini si sono imposti per 5-0 sul Bellizzi Irpino (Promozione) nel segno di Stampete, Longo, Ardizzone, Di Franco e Rizzo.

Mister Canzi sistema i suoi con il 3-4-1-2: nel primo tempo c’è Stampete nell’inedito ruolo di trequartista alle spalle del duo Leonetti-Longo. A riposo precauzionale Mickael Varutti.

Subito pericoloso Leonetti, che – innescato direttamente da Perina – s’invola verso la porta e di destro sfiora il palo. Ci riprova l’attaccante qualche minuto più tardi, costringendo il portiere irpino alla decisiva deviazione in corner. Al quarto d’ora il vantaggio corallino realizzato da Stampete, che corona un’azione tutta in verticale ribadendo in rete dopo respinta del portiere su – nemmeno a dirlo – Leonetti. Al 23’ ci prova Longo, due minuti più tardi Leonetti spedisce di testa di poco alto sulla traversa; stesso esito per l’inzuccata di Manzi alla mezz’ora. Il raddoppio al minuto 34: è di Longo, che deposita in rete di sinistro su splendido servizio di Leonetti.

Fisiologica girandola di sostituzioni tra primo e secondo tempo: spazio quindi ad Invernizzi in difesa, Ardizzone in mediana, e Giannone, ad agire alle spalle del duo Nocerino-Santaniello. Dopo un velenoso diagonale di Invernizzi ed una clamorosa traversa di Santaniello, Ardizzone – efficace il suo inserimento per le vie centrali – cala il tris di destro. A metà ripresa lascia il campo Di Nunzio; al suo posto, al centro della difesa (che ha sistematicamente annullato le iniziative irpine), va a sistemarsi Aquino. Il poker al minuto 23 con Di Franco: tocco vincente sul secondo palo su cross da destra di Ercolano. Rizzo (classe 2004 aggregato in ritiro e subentrato nella ripresa) firma il pokerissimo al 38’ con una bella deviazione vincente di testa su cross di Ercolano. Ultimo sussulto al minuto 41, con il palo centrato da Giannone dall’interno dell’area.

Al termine del test, le valutazioni del tecnico Max Canzi. «Ne ho tratto indicazioni assolutamente positive. I ragazzi hanno cercato di mettere atto i principi tattici su cui stiamo lavorando e lo hanno fatto con grande attenzione e compatibilmente coi carichi di lavoro che hanno nelle gambe». Va delineandosi in maniera marcata l’identità tattica della Turris di Canzi, con difesa a tre e trequartista: «Stiamo cercando di costruire una squadra con tre difensori e quattro centrocampisti dietro i tre offensivi, che potranno essere un trequartista e due attaccanti o due trequartisti e un attaccante centrale. L’obiettivo è naturalmente arrivare ad avere una elasticità che ci permetta poi di poter cambiare a gara in corso con rotazioni e movimenti».

Provato Stampete nell’inedito ruolo di trequartista: «È un profilo molto interessante, voluto fortemente nonostante debba ancora impattare col calcio dei grandi. Lo sto provando in un ruolo che non ha mai interpretato ma che credo possa ricoprire. Longo? Potrebbe avere maturazione un po’ tardiva per la sua imponente struttura fisica, ma ha grande qualità».

Turris primo tempo (3-4-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Aquino; Vitiello, Acquadro, Belgacem, Nocerino; Stampete; Leonetti, Longo.

Turris secondo tempo (3-4-1-2): Donini; Rosolino, Di Nunzio (Aquino), Invernizzi; Ercolano, Ardizzone, Finardi, Di Franco; Giannone; Nocerino (Rizzo), Santaniello.