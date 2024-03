Turris, la città spinge la squadra in vista del Taranto. E la società: «Pagamenti in regola»

Alcuni gruppi ultrà hanno diramato un comunicato per esortare tifosi e cittadini a riempire il Liguori («I ragazzi hanno bisogno del nostro sostegno per raggiungere l’obiettivo»), altri tifosi si sono attivati in prima persona per mettere – nuovamente – a disposizione il servizio navetta in occasione della partita di domenica (dando priorità ad anziani ed a persone con difficoltà motorie): sono giorni, settimane intense per la Turris, pienamente coinvolta in una rovente corsa salvezza. E domenica al comunale arriva il Taranto, per un’altra sfida cruciale nell’economia del percorso del gruppo di Menichini: Torre del Greco vuo rispondere "presente" e per questo si sta attivando in orgni sua componente.

Controlli Co.Vi.Soc. ok – Nel frattempo, con l’intento – evidentemente – di smentire quelle voci incontrollate che avevano preso a circolare nelle ultimissime ore, il club dei fratelli Colantonio ha inteso far chiarezza sull’esito dei controlli condotti dalla Co.Vi.Soc. in relazione alla scadenza del 16 febbraio. «La S.S.

Turris Calcio comunica che in data 16 febbraio ha ottemperato al controllo conseguito dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Covisoc) riguardante i pagamenti della mensilità di novembre e dicembre (stipendi e contributi)», apprestandosi adesso all’ulteriore step rappresentato dalla «prossima scadenza del 16 marzo per le mensilità di gennaio e febbraio».