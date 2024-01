Turris, clamoroso "no" di Raffaele: ora tre nomi per il dopo Caneo

Sembrava tutto fatto. Pareva mancasse soltanto la formalizzazione dell’accordo ed invece è stata fumata nera fra la Turris e l’ex Potenza Pino Raffaele.

Nella tarda serata di ieri il tecnico ha sciolto le proprie riserve e immediatamente comunicato alla società l’intenzione di declinare l’offerta. Scatenando un effetto sorpresa non da poco.

Ed ora, a quattro giorni dalla delicatissima sfida salvezza del Liguori, che potrebbe fungere da spartiacque determinante per la stagione dei corallini, la Turris è ancora alla ricerca di un allenatore per il dopo Caneo. I nomi in ballo, a questo punto, sono tre: a quelli di Raffaele Di Napoli (reduce, negli ultimi due anni, dalle intense esperienze con Paganese e Giugliano) e Leonardo Menichini (nella passata stagione alla guida del Monterosi), opzioni al vaglio già prima dell’offerta a Pino Raffaele e del clamoroso “no”, si è aggiunto quello di Carmine Gautieri.