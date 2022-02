Turris, col Foggia per cancellare Palermo: riecco Di Nunzio, maxi squalifica per Longo

Ieri il discorso alla squadra del presidente Colantonio, oggi la rifinitura al Liguori in vista dell’immediato ritorno in campo. Il momento è di quelli parecchio complicati per la Turris – ancora decimata da squalifiche e infortuni – ma l’imperativo è categorico: la mortificazione di Palermo impone una svolta immediata. Per lasciarsi alle spalle l’amaro della disfatta, per interrompere il filotto negativo, per riprendere a consolidare quel piazzamento playoff conquistato a suon di gol e spettacolo puro.

L’occasione di riscatto passa adesso per la sfida di domani sera contro il Foggia di Zeman, che ha intanto agganciato i corallini in classifica a quota 39.

Nel frattempo, il tifo organizzato ha chiamato a raccolta la città con un categorico «Tutti al Liguori»: diversi gli striscioni affissi in giornata in più punti di Torre del Greco in vista della gara contro i satanelli.

Convocati – Contro il Foggia rientra Di Nunzio ma si fermano Finardi (alle prese con un fastidio muscolare) e Longo (fermato per ben 5 giornate dal Giudice Sportivo per aver colpito al Barbera un calciatore avversario, «con il pallone in gioco in altra zona del terreno … prima con una gomitata al volto e successivamente con un pugno sulla bocca»). Restano indisponibili Esempio, che continua a seguire il percorso riabilitativo stilato dallo staff medico a seguito dell’infortunio al ginocchio sinistro, e Manzi, che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate contro il Bari. Prima convocazione stagionale per Lame.

Ventidue i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Varutti, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.