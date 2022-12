Defezioni in ogni reparto per la Turris. Anche stavolta. Contro il Foggia mister Di Michele dovrà fare a meno di Vito Leonetti e Luca Giannone – distrazione muscolare alla coscia destra per il primo e solito, persistente problema alla caviglia per il secondo –, che vanno ad aggiungersi agli indisponibili di lunga data Di Nunzio e Taugourdeau.

Alla vigilia del match coi satanelli, il tecnico corallino analizza motivazioni e spirito dei suoi: «Troveremo squadra che verrà a giocarsela ma di fronte ce ne sarà un’altra che vorrà dire la sua per rimettersi in carreggiata considerate le qualità di cui dispone, anche se al momento fa un po’ fatica ad esprimerle. Io confido nei ragazzi, che ci stanno mettendo anima e cuore, come in occasione della reazione di domenica. Il momento dice che tutti, a cominciare da me, dobbiamo dare di più. I calciatori si approcciano agli allenamenti in maniera molto positiva, poi ovvio che l’avversario in partita possa crearci delle difficoltà, l’importante però è che arrivino reazioni come quelle del secondo tempo di domenica».

Sulle critiche che – da qualche settimana ormai – stanno piovendo sulla Turris: «Fanno parte del gioco. L’importante è che vengano prese e trasmesse in maniera costruttiva».

Convocati – Venti i calciatori convocati da Di Michele per la gara – fischio d’inizio alle 12.30 – contro i satanielli:

Portieri: Perina, Fasolino, Donini.

Difensori: Boccia, Manzi, Frascatore, Vitiello, Contessa, Aquino.

Centrocampisti: Haoudi, Gallo, Acquadro, Ardizzone, Ercolano, Di Franco, Finardi.

Attaccanti: Maniero, Longo, Santaniello, Nocerino.