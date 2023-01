Tornano tra i convocati Leonetti, Giannone e Santaniello, si fermano invece – causa influenza – Stampete ed Acquadro. Resta corta la coperta della Turris, costretta in vista del Picerno a fare – tra l’altro – i conti con i provvedimenti del Giudice Sortivo: rientrano dalla squalifica, infatti, Franco e Maniero (assenti a Taranto), mentre si fermano Boccia e Frascatore.

Alla vigilia del match contro la leonessa lucana, mister Fontana ha analizzato avversario e stato di forma dei suoi: «Ci aspetta una partita difficile non solo perché i risultati dicono che affrontiamo un avversario in uno stato di forma ottimale, ma anche perché questi risultati arrivano dalla grande organizzazione che hanno. Il Picerno ha grande qualità ed è bello da vedere: merito del suo allenatore. Noi siamo ancora in fase di lavori in corso ma questo non vuol dire che non faremo il nostro dovere perché abbiamo il bisogno di uscire da una situazione complicata in attesa di essere maggiormente competitivi in quei ruoli dove qualcuno è costretto adesso a giocare da adattato».

Si avviano intanto al recupero gli infortunati di lungo corso Leonetti, Giannone e Santaniello: «Li ho avuti a disposizione negli ultimi due giorni, perciò non possono essere della partita a pieno regime. Mancano da tanto e bisogna centellinare bene il loro minutaggio qualora dovessimo averne bisogno. Dalla prossima settimana lavoreranno invece a pieno ritmo. Restiamo quindi corti perché agli acciaccati si sono aggiunti altri tre calciatori che hanno avuto l’influenza e non hanno lavorato. Sappiamo che sono situazioni che capitano, lavoriamo con quello che c’è e con quello proveremo a dare sempre il massimo».

Insistenti, negli ultimi, giorni, le voci di mercato relative al giovane Manzi (in scadenza di contratto ed ormai destinato – a fine stagione – all’Entella): «Non si parla solo di Manzi. Il direttore mi telefona ogni giorno per aggiornarmi sulle richieste che sistematicamente riceve per i nostri calciatori. Questo vuol dire che sono apprezzati e hanno mercato. Fino a quando sono qui, però, sono calciatori della Turris e stipendiati da questa società, ed hanno il sacrosanto dovere di fare e dare tutto per questo club. Dovessi invece accorgermi che sono con te la testa altrove, non scenderanno in campo».