Turris, col Potenza vientato sbagliare: «Dobbiamo essere scaltri e determinati»

Due giorni fa l’amaro pari nel recupero di Campobasso, domani il complicato match interno contro il Potenza, di mezzo l’esclusione dal campionato del Catania con conseguente decurtazione dei tre punti raccolti nel blitz del Cibali: giorni complicati per la Turris, chiamata tassativamente a fare bottino pieno contro i lucani per tenere viva la speranza di restare agganciata ai playoff. Lo evidenzia energicamente mister Caneo, che – alla viglia della gara del Liguori – torna anche sul pari del Nuovo Romagnoli. «A Campobasso è cambiata la situazione psicologica rispetto ad Avellino. Sembrava una partita già vinta e invece non lo era affatto. Abbiamo fatto fatica ad entrare subito nella giusta mentalità, al netto della clamorosa occasione mancata proprio in avvio e che avrebbe probabilmente chiuso i conti. Poi diciamo che in questo periodo siamo parecchio sfortunati e non voglio tornare sull’argomento arbitri. Ingenuità sul gol del 3-3? Nunziante è stato strattonato per 10 metri, non si è concretizzato il vantaggio e su ribaltamento dell’azione abbiamo preso gol: questi i fatti, il resto è filosofia». In vista della gara di domani: «Ci stiamo ritrovando. Col Potenza sarà una partita difficile e noi dovremo metterci scaltrezza, lucidità e verve». Servono adesso energie – anzitutto – mentali e nervose per raddrizzare la stagione dopo lo stratosferico girone d’andata: «Se abbiamo queste energie? Dobbiamo averle, dobbiamo chiederle a noi stessi. È da dicembre che dico che il girone ritorno è un campionato diverso. Adesso serve quest’ultimo sforzo: se centriamo i playoff tutte queste peripezie verranno dimenticate e resterà il bello del girone d’andata, anche perché il dato di fatto è che nel girone di ritorno non siamo mai stati quelli dell’andata e questo ha inevitabilmente condizionato il rendimento». Tre delle quattro partite che restano si giocheranno al Liguori: «Un’occasione da non perdere, al netto del valore degli avversari che affronteremo. E poi avremo dalla nostra il tifo a pieno regime, quindi dobbiamo essere più determinati e incisivi».

Quindi un plauso alla formazione del duo Maratese-Chiaiese che, con la vittoria di Cesena contro il Fiorenzuola, ha centrato la promozione in Primavera 3: «Un segnale di competenza, forza ed efficacia del progetto Turris. Complimenti a tutti».

Convocati – Contro il Potenza tornano disponibili Ghislandi e Longo, aseenti per squalifica nel secondo round di Camobasso. Riaggregati anche Santaniello (ancora alle prese con un programma differenziato per il completo recupero) ed il giovane Colantuono, rientrato dalla vittoriosa trasferta di Cesena con la Primavera insieme a Nocerino, che resta invece a riposo. Ancora indisponibile Lame.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.