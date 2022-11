Turris, il presidente Colantonio rompe il silenzio stampa: «Siamo in crisi, usciamone insieme»

Resta il silenzio stampa in casa Turris. All’indomani della magra figura rimediata a Pagani contro la Glebison, però, interviene la voce del presidente Colantonio a spezzare il silenzio per veicolare un messaggio alla piazza.

«Con la prestazione di ieri abbiamo toccato il fondo», esordisce senza mezzi termini il patron corallino. «Ho parlato alla squadra e questa settimana si alleneranno tutti i giorni. Concentrazione, abnegazione al lavoro e al sacrificio devono diventare imperativi categorici. La classifica non è disperata ma è innegabile e sotto gli occhi di tutti che viviamo un momento di netta crisi. Alla base ci sono sicuramente degli errori di valutazione da parte nostra, ma ciò non deve essere un alibi per una rosa comunque importante. Siamo precipitati in questa situazione e ora tutti dobbiamo fare in modo di uscirne. Capisco le preoccupazioni dei nostri tifosi e il loro malumore. La società è presente ed è costantemente al lavoro per preservare la Turris, patrimonio importantissimo per tutta la città».

Settimana di intenso lavoro, dunque, per la Turris di David Di Michele, che lunedì – fischio d’inizio alle 20.30 – affronterà al Liguori il Pescara.