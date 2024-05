Turris, Colantonio sempre deciso a mollare: «Ma onorerò gli impegni»

Resta più che mai incerto il futuro della Turris dopo la salvezza dal sapore d’impresa conquistata sul campo poco più di due settimane fa. Dopo aver comunicato il proprio disimpegno – con la formula delle «dimissioni irrevocabili» – pochi giorni dopo il blitz di Brindisi, Antonio Colantonio ha confermato la propria intenzione di defilarsi e lo ha fatto con un’ulteriore dichiarazione affidata ai canali social del club: «Nelle ultime settimane ho avuto modo di ascoltare e contrattare con innumerevoli persone, ma ad oggi nessuna offerta concreta per l’acquisizione della S.S. Turris è stata formulata. Sono in contatto con il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, con il quale ci siamo seduti al tavolo ed è anche lui impegnato nella ricerca di imprenditori locali. Vorrei rimarcare e ripetere il mio disimpegno, continuerò ad operare e ad attuare tutto ciò che è in mio potere fino alla fine della stagione sportiva».

Particolarmente significativo proprio l’ultimo passaggio, che rinvia (agli impegni connessi) al termine della stagione sportiva in corso e, dunque, alla scadenza del 30 giugno.

Prima, però, le altre cruciali scadenze del 4 giugno, per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C e quella della settimana successiva, accordata dal Tribunale di Torre Annunziata (su richiesta proprio della Turris) per il deposito della documentazione necessaria per l’accesso al beneficio della ristrutturazione del debito. Saranno onorate? Da chi? L'incertezza regna sovrana - e incontrastata - in casa corallina. Di certo c'è, per ora, il nulla di fatto per la cessione del club, al punto da rendere necessario il coinvolgimento – a scopo interlocutorio – del sindaco Mennella.