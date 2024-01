Turris, Colantonio vende il club: quote cedute a Francesco Guardascione

Solo qualche giorno fa, in occasione della presentazione del nuovo tecnico Leonardo Menichini, aveva lanciato un rassicurante messaggio in vista della complicata volata salvezza («La Turris è pronta a ripartire ed a fare tutto quanto in suo potere per salvarsi»). A distanza di nemmeno una settimana, Antonio Colantonio non è più il presidente della Turris. Ha ceduto le sue quote – di maggioranza – all’imprenditore di origini campane Francesco Guardascione, imprenditore del settore alberghiero e della ristorazione.

«Si chiude così il settennato della gestione Colantonio.

Un percorso partito dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, con cui sono stati raggiunti risultati sportivi importanti come il ritorno nel calcio professionistico, che a Torre del Greco mancava da un ventennio», si legge nella nota con cui – in tarda serata, senza che fosse stata palesata alcuna intenzione in tal senso – è stato ufficializzato il passaggio di quote.

«Comunico ufficialmente il passaggio di quote del pacchetto di maggioranza del club al signor Francesco Guardascione, nuovo presidente del club. Parliamo di un imprenditore solido, che garantirà sicuramente continuità a questa società rendendola più forte di prima», così Colantonio a margine del passaggio di testimone.

«Orgoglioso di aver acquistato le quote di maggioranza di una società storica come la Turris. Faremo di tutto per portarla alla salvezza in questa stagione», le prime parole del nuovo presidente corallino, in passato già accostato a Ternana e Perugia.

Guardascione subentra in un momento storico quantomai delicato. La classifica è seriamente compromessa ed il mercato è ormai agli sgoccioli. E dire che la stagione doveva rappresentare il primo step di un progetto triennale mediamente ambizioso. Ed invece, dopo uno scoppiettante avvio di campionato, ambizioni e velleità sono letteralmente andate in frantumi, progressivamente soffocate - in primis - da un mercato che si è rivelato profondamente inadeguato, tanto da mettere seriamente a rischio - adesso - la stessa permanenza in categoria.

Finisce così in una notte d’inverno, con tanto di effetto a sorpresa, a due giorni dalla chiusura di un mercato che avrebbe dovuto essere salvifico, l’era Colantonio.