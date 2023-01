Turris, il colpo in attacco è Guida: «Torre un'opportunità per me»

Arriva dal Taranto con la formula del prestito fino al termine della stagione. Michele Guida – si attendeva ormai soltanto l’ufficialità – approda alla Turris al termine di una trattativa serrata. Decisa la virata del club corallino sull’esterno offensivo classe 1998 dopo un preliminare interessamento nei confronti di Bentivegna della Juve Stabia. La certezza della fumata bianca era maturata già nelle ore precedenti la gara di domenica, suggerita – tra l’altro – dalla mancata convocazione dell’esterno per la sfida dello Iacovone fra rossoblù e corallini.

Protagonista di un bruciante avvio di stagione, Guida ha collezionato nel girone d’andata quattro reti, anche se l’appuntamento col gol manca ormai dal lontano 18 ottobre. Nella sfida d’andata del Liguori realizzò il momentaneo vantaggio del Taranto con un pregevole tiro a giro.

Fortemente voluto dal direttore dell’area tecnica Rosario Primicile, Guida si candida ad un ruolo da protagonista in maglia corallina: «Ho visto la Turris come un’opportunità, qui ci sono calciatori forti per la categoria. Ai tifosi corallini prometto di lottare fino all’ultima goccia di sudore».