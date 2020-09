Un messaggio, una promessa. Un impegno ben preciso. Lo rinnovano i calciatori della Turris a società, staff e tifosi nel giorno settantaseiesimo anniversario della fondazione del club corallino.



È capitan Fabio Longo, uomo simbolo della Turris targata Colantonio, a farsi portavoce del gruppo. «Nel giorno del tuo compleanno – scrive il bomber – è desiderio mio e dei miei compagni rivolgere un augurio alla società, nella persona del presidente Antonio Colantonio, e a tutto lo staff. Quello che si prospetta è un anno a dir poco eccezionale per la città di Torre del Greco, un anno nel quale sentiamo forte il senso di responsabilità e di appartenenza alla maglia corallina. Nel giorno del tuo compleanno, il nostro regalo è una semplice promessa: ti doneremo sacrificio, dedizione e sudore, affinché i tuoi colori risplendano sul grande palcoscenico del calcio professionistico. Un pensiero affettuoso va ai nostri tifosi, la vera anima di questa squadra che ci accompagna ogni domenica. A loro chiedo di non farci mancare il sostegno di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide che ci attendono. Auguri mia amata Turris».



Nel frattempo, proseguono regolarmente al comunale gli allenamenti dei corallini, che sabato sosterranno il primo – probante – test di quest’anomala preparazione estiva, contrassegnata da paletti e contingentamenti causa Covid. Sabato – fischio d’inizio alle ore 17 – la Turris se la vedrà al Liguori con la formazione Primavera della Roma, del tecnico Alberto De Rossi: l’evento – a porte chiuse – sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del club (numerose le richieste pervenute alla società, che ha poi ottenuto il nulla osta dalla Lega Pro).



Dal fronte mercato, atteso a stretto giro l’annuncio del giovane Ciro Loreto, esterno di difesa classe 1998, reduce da tre stagioni in forza al Como (con cui ha conquistato, nel campionato 2018/19, la promozione in serie C). Nella passata stagione, per lui, quattordici presenze tra i professionisti con i lariani. © RIPRODUZIONE RISERVATA