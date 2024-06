Quella di ieri è stata per Antonio Colantonio una giornata passata tra carte bollate e palazzi. Ma alla vigilia del termine ultimo per la presentazione degli incartamenti necessari a garantire alla Turris la partecipazione al suo quinto campionato consecutivo tra i professionisti, i corallini dovrebbero ritenersi fuori dal tunnel nel quale erano finiti all’indomani della sofferta permanenza in serie C.

Il merito è di Ettore Capriola, nome nuovo nel calcio e poco conosciuto anche in città, pur essendo un torrese doc, tanto da appartenere ad una famiglia di orafi, in una realtà che ha reso la città nota nel mondo per la lavorazione del corallo e del cammeo. Capriola però ha fatto la sua fortuna nell’edilizia, diventando un punto di riferimento nel settore non solo in Campania. È stato lui ad avvicinarsi alla Turris, forte dell’amicizia con il commercialista Ciro Giardino, già inserito con ruoli però assai marginali nell’entourage del club (in particolare nel settore giovanile).

Capriola si è fatto vivo nelle ore in cui tutto sembrava stesse crollando: dopo le dimissioni dalla carica di presidente di Antonio Colantonio (che con l’80% delle quote resta il socio di maggioranza della Turris), la trattativa più avviata era stata quella condotta da un altro componente della società negli ultimi anni, l’imprenditore dei Monti Lattari Vincenzo D’Oriano, che insieme alla piccola quota acquisita alla Turris, negli ultimi tempi si era dedicato alla guida del Santa Maria la Carità, squadra che milita nel campionato di Eccellenza e che ha chiuso l’ultima stagione con una salvezza agguantata senza grossi patemi. Nulla di rilevante, rispetto al ruolo di presidente della Turris a cui avrebbe ambito intavolando la trattativa per subentrare a Colantonio. Trattativa andata avanti per alcune settimane, prima sotto traccia, poi sempre più alla luce dei riflettori. Ma quando tutto sembrava volgere verso il passaggio di consegne, proprio D’Oriano ha fatto un clamoroso e inatteso dietrofront, rinunciando ad un accordo che nei fatti era stato sancito da una stretta di mano seguite a clausole che erano state imposte dal possibile subentrate. Nelle ore più drammatiche che la Turris abbia mai vissuto da quando è tornata a calcare i palcoscenici del calcio professionistico, è arrivo Ettore Capriola.

Primo importante segnale, il versamento di una congrua cifra (stanno a voci di corridoio, quasi la metà dell’intero importo) della garanzia fideiussoria necessaria per vedersi consegnare dalla Lega Pro il nullaosta alla partecipazione al prossimo campionato. Un’operazione non semplice: la garanzia bancaria infatti doveva essere versata attraverso liquidità alla Banca di Credito Popolare, ma i tempi stretti rischiavano di non coincidere con le necessarie operazioni di verifica antiriciclaggio obbligatorie per versamenti di importo tanto consistenti. Alla fine però tutto sarebbe stato sistemato e questa mattina gli incaricati della Turris formalizzeranno un’iscrizione che la settimana scorsa era apparsa a forte rischio.

Da domani invece si penserà al futuro societario: Capriola potrebbe essere intenzionato a rilevare la quota di maggioranza della Turris, oggi appannaggio di Colantonio. C’è da definire sempre l’aspetto legato alla ristrutturazione del forte debito accumulato dall’attuale gestione. Solo dopo queste procedure, si potrà poi iniziare a parlare dell’aspetto tecnico e del mercato.