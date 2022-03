Turris, contro l'Andria senza Varutti e Sbraga: «Dobbiamo centrare i playoff»

Dopo il riscatto contro il Foggia e il vantaggio maturato nel primo round di Campobasso, la Turris torna al Liguori contro la Fidelis Andria. L’obiettivo è adesso premere sull’acceleratore per puntare con decisione ad un buon piazzamento playoff, lasciando definitivamente alle spalle il momentaccio culminato nella sonora sconfitta di Palermo. «Qualche scoria c’è sempre – analizza mister Caneo –, però devo dire che la squadra ha sempre dato buoni segnali e fornito prestazioni importanti, anche nel corso di quel difficile periodo. Chiaro che cinque sconfitte davano una brutta sensazione, che però abbiamo eliminato con la vittoria contro il Foggia e con un buon primo tempo contro il Campobasso, nonostante un terreno di gioco impietoso». Adesso serve continuità: «E la continuità – incalza Caneo – passa per impegno, dedizione, allenamenti e propensione a migliorarsi per portare avanti un progetto cominciato il 19 luglio, anche perché adesso vogliamo percorrere la nuova strada che questo progetto ci ha spalancato».

Quando tutto sembrava girare storto, «la società è sempre presente ma anche la squadra, ripeto, continuava comunque a dare segnali positivi. Il 5-0 di Palermo va letto da tanti punti di vista, non ultimo quello che eravamo obiettivamente pochi, quindi una debacle poteva purtroppo scapparci. Tant’è che me la sono presa rispetto al piano morale, non doveva finire in quel modo».

Con la rete di Leonetti a Campobasso, tutti e tre gli attaccanti hanno raggiunto la doppia cifra. Un dato affatto casuale: «Abbiamo sin dall’inizio cercato di prendere elementi che nell’arco del campionato potessero garantire 45 gol, quindi potenzialmente 10-15 gol a testa. Chiaro che poi il collettivo e l’organizzazione di gioco esaltano queste dinamiche e che le stesse qualità dei nostri attaccanti siano esaltate dalla quantità di palloni e giocate propone la squadra».

Sull’Andria: «Una squadra in salute, che si è rinforzata tantissimo nell’ultima sessione di mercato e che cerca e cercherà in tutti i modi di uscire dai bassifondi della classifica. Noi però abbiamo il nostro progetto, la nostra identità e le nostre prospettive legate all’obiettivo playoff, altrimenti non sarebbe valsa la pensa proporre un certo tipo di calcio in tutto il girone d’andata. Insomma, per non sbagliare la seconda stagione noi dobbiamo centrare i playoff». Sulle insidie legate alla gara contro i pugliesi: «Sarebbe un errore non entrare in campo adeguatamente determinati e senza il necessario rispetto per l’avversario. Noi dobbiamo giocare con intensità e dinamismo, e dobbiamo sfruttare al meglio le nostre occasioni, migliorando qualità e precisione nelle giocate e nella finalizzazione. È finito il momento in cui usciamo dal campo senza raccogliere quanto meritato: più le prestazioni sono alte e più dobbiamo raccogliere punti». Si ferma di nuovo Varutti: «Speriamo di riaggregarlo alla ripresa e di averlo a disposizione per il derby».

Tra i giovani impiegati con maggior continuità da mister Caneo c’è Davide Ghislandi, che domani tornerà a disposizione dopo la “mezza squalifica” scontata sabato scorso al Nuovo Romagnoli. «Diciamo che torno in campo riposato e carico. Siamo pronti come gruppo a riprenderci la scienza dopo quel periodo nero. Diciamo che quelle cinque sconfitte ci sono servite come spinta: nell’arco di un campionato ci sta un momento di difficoltà ma adesso siamo carichi e motivati».

Alla prima esperienza tra i professionisti, il ruolo ritagliato da Caneo gli calza alla perfezione. «Devo insistere nel fornire prestazioni di livello sul piano tecnico-tattico e su quello della generosità, rispetto ad un calcio che richiede così tanta corsa. Mi sto trovando molto bene in questo ruolo, negli ultimi anni ne ho cambiati diversi ma questo è in assoluto il mio preferito e mi sto trovando quindi molto bene». Intanto lui - che proviene dal settore giovanile orobico - conferma in pieno l’accostamento della Turris all’Atalanta, ma con una precisazione. «Ci sta, ci sta tutto, ma noi interpretiamo modulo e filosofia di gioco alla nostra maniera».

Convocati – Recupera Finardi, regolarmente convocato Bordo. Agli indisponibili Esempio e Varutti si aggiungono Sbraga e lo squalificato Longo.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Manzi, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Primicile, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.