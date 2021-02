È necessariamente tempo di riscatto per la Turris, reduce da tre – rovinose – sconfitte consecutive. Un avvio di girone di ritorno da incubo, che fa da contraltare allo spumeggiante avvio di campionato (tre vittorie consecutive) e- più in generale – ad un girone d’andata condotto ben al di sopra di ogni previsione. Domenica al Liguori arriva al Bisceglie, altra diretta concorrente nella corsa alla salvezza. L’obiettivo è tornare alla vittoria – che manca ormai dal 23 dicembre – per consolidare le distanze dalla zona pericolosa della classifica.

Per l’occasione mister Fabiano riavrà a disposizione Di Nunzio e Lorenzini, al rientro dal turno di squalifica. Si è intanto riaggregato al gruppo Tascone, mentre resta indisponibile Signorelli.

Non si sblocca la posizione di Sandomenico, di fatto non più parte del progetto tecnico corallino ma ancora contrattualmente legato alla Turris. Su di lui resta concreto l’interesse della Nocerina e non è da escludere che la situazione possa sbloccarsi a stretto giro.

La sinergia – Nel frattempo, la Turris ha fatto sapere d’aver siglato un accordo di collaborazione con il Lions Mons Militum, club di Montemiletto (Avellino), che milita nel campionato di Eccellenza ma che è attivo anche nei settori del calcio femminile e giovanile. «La sinergia – così il club in una nota – consente alla società corallina di adeguarsi agli obblighi previsti nel calcio professionistico circa la promozione anche del calcio femminile, così come di avere un filo diretto con il vivaio del club irpino che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni nel corso della gestione Fabbricatore».

A margine dell’intesa, l’intervento del presidente corallino Colantonio. «Solo quando si mettono insieme idee ed energie possono arrivare risultati importanti. Per questo è importante avviare e coltivare adeguate collaborazioni anche con altre realtà. Proprio come abbiamo fatto noi oggi».

Quindi il presidente del Lions Mons Militum, Fabbricatore. «Sono nocerino ma ho la mia azienda a Montemiletto ed è lì che voglio far calcio. In quattro anni abbiamo ottenuto risultati importanti, approdando in Eccellenza, ma la nostra esperienza comprende anche il calcio giovanile, dalla Juniores ai Piccoli Amici, oltre che quello femminile, che ci vede impegnati nel campionato di Eccellenza campana ed in quello Under 15. Ci avviciniamo alla Turris per provare ad imitare i grandi».

