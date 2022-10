Turris: contro il Crotone senza Giannone e Manzi, ma rientra Ardizzone

Non solo Giannone. Altra tegola per la Turris, che contro il Crotone dovrà fare a mano anche di Manzi: «gli esami effettuati presso il Centro Medico Ascione (medical partner Turris) – fa sapere il club – hanno rilevato una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra, con iter riabilitativo già avviato dallo staff sanitario corallino». Tornano invece tra i convocati Di Nunzio e Ardizzone, reduce da un lungo stop a causa dell’infortunio rimediato in occasione della prima di campionato contro la Virtus Francavilla. Aggregati alla formazione Primavera, infine, i giovani Nocerino e Rizzo.

Ventitré i calciatori convocati per la gara contro i calabresi (fischio d’inizio alle 17.30):

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Ardizzone, Contessa, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete.

Indisponibili: Giannone, Manzi, Varutti.