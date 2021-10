Turris, contro il Latina per sfatare il tabù Liguori: «Il difficile viene adesso»

Dopo due vittorie consecutive in trasferta che l’hanno proiettata nei piani alti della classifica, la Turris torna al Liguori, alla ricerca di quella vittoria che ancora manca tra le mura amiche. Al comunale arriva il Latina, battuto nella gara d’esordio in Coppia Italia a fine agosto.

L’obiettivo, adesso, è sfatare il tabù Liguori per continuare nel percorso di crescita e per dare un’ulteriore iniezione d’entusiasmo all’ambiente. «Finora in casa abbiamo evidentemente raccolto meno di quanto avremmo meritato – ribadisce mister Caneo alla vigilia del match contro i pontini –, tant’è che non c’è mai stata crisi di gioco né di prestazione. Chiaro che esorcizzare domani il nostro campo sarebbe un’ottima cosa. Una vittoria in casa ce la meriteremmo tutti, dalla società ai tifosi, ai calciatori».

Sul Latina: «Una squadra organizzata e con un buon palleggio, che si è rinforzata dopo le prime uscite estive. Dovremo quindi stare molto attenti. Come trovare la profondità contro avversari più coperti? Noi dobbiamo aver fiducia nella nostra mentalità, che ci consente di difenderci attaccando».

Dopo due vittorie consecutive in trasferta, tocca adesso confermarsi. «Il difficile viene indubbiamente adesso – ammette Caneo – ma devo dire che è un bel difficile, tutto meritato».

A Catania sono andati a segno tutti e tre gli attaccanti del tridente iniziale: «Abbiamo cominciato a giocare di reparto: anche a Catania ho visto dei bei dialoghi e scambi, con finalizzazioni importanti. L’attacco adesso sta giocando da reparto, valorizzando il gioco della squadra».

Tra Vibonese e Catania ben otto gol all’attivo, ma anche quattro al passivo. «La fase difensiva? C’è da migliorare l’attenzione a livello individuale, perché ci hanno penalizzato errori individuali. Ognuno di noi deve crescere e gestire le situazioni che lo vedono impegnato al modo migliore».

Proprio contro il Latina, lo scorso 22 agosto, la Turris esordì con un successo in Coppa Italia. «Da allora, il nostro bilancio è certamente positivo. Speriamo di continuare con questa mentalità che è – riconoscono gli addetti ai lavori – diversa da quella degli altri».

Prossimo step, la sfida del San Nicola. «Al Bari poi ci pensiamo, vediamo come ci arriviamo».

Quindi il centrocampista Lorenzo Bordo, tra le certezze di questa Turris. «È stata una settimana importante in termini di risultati, che ci ha dato indubbiamente una bella spinta. Adesso vogliamo sbloccarci in casa. La concorrenza in mediana? Io, Franco e Tascone possiamo tranquillamente alternarci: abbiamo caratteristiche differenti e non fa differenza chi va in campo. C’è una sana competizione tra noi ma – soprattutto – un rapporto sano all’interno dello spogliatoio. Ciò che conta è il risultato».

A proposito degli obiettivi che questa Turris può legittimamente porsi: «La nostra è una squadra ben costruita, con giocatori di qualità. In una stagione però è fondamentale lavorare per step e avere obiettivi concreti a breve termine, sia di squadra che personali, da proiettare poi a lungo termine».

Adesso però testa e attenzione al Latina: «Una squadra quadrata che sa difendersi e ripartire. Tocca a noi essere bravi».

Convocati – Contro i pontini restano indisponibili i soli Nunziante e Lame.

Venticinque i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

Ghlislandi di nuovo in Nazionale – Nuova convocazione con la Nazionale Under 20, intanto, per il baby Atalanta – in prestito alla Turris – Davide Ghislandi.

L’Under 20 di Alberto Bollini «si appresta ad affrontare i pari età dell’Inghilterra (7 ottobre, alle 20) e del Portogallo (12 ottobre, alle 15) nell’ambito del Torneo 8 Nazioni che, dopo aver esaurito gli incontri di settembre, mette in campo la seconda tornata di ottobre con una serie di match dall’indiscussa valenza tecnica e spettacolare. Il programma prevede l’inizio del raduno al Centro Tecnico di Coverciano domenica 3 ottobre e la partenza per raggiungere Chesterfield, tre giorni dopo: la partita contro l’Inghilterra è fissata per giovedì 7 ottobre alla 19 locali (20 italiane). Il giorno dopo, la Nazionale Under 20 farà rotta verso il CPO di Formia dove continuerà la sua preparazione fino al 12 ottobre quando, alle 15.00, giocherà il secondo match contro il Portogallo al Benito Stirpe di Frosinone».