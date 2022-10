Turris, contro il Monopoli rientra Frascatore: «Serve più equilibrio»

Rinvigorita dal blitz di Pontedera contro il Monterosi, la Turris punta adesso a recuperare la continuità e la compattezza registrate nella primissima fase del campionato. Al Liguori arriva il Monopoli, nell’ultimo turno caduto al Veneziani contro la Viterbese. A margine della rifinitura del comunale mister Padalino si è soffermato sul match contro i gabbiani, analizzando – anzitutto – un dato su tutti. Quello relativo agli undici gol subiti nelle ultime tre gare: «Ci vorrebbe un giusto compromesso, in una sola parola equilibrio. La squadra ha bisogno di mantenere la stessa compattezza sia quando è in fase di possesso palla ed è dunque protesa alla ricerca del gol, che quando è in fase di non possesso. Questo equilibrio va naturalmente trovato e costruito in allenamento, al netto di casi isolati come la partita contro il Catanzaro. Al di là di tutto, dobbiamo tener presente che abbiamo una squadra votata a giocare nella metà campo avversaria e che – questa è la mia idea di calcio – è comunque incline a far la partita, e questo può esporre a figuracce come contro Giugliano e Catanzaro. Ogni partita ha però una matrice diversa, le reti non sono tutte uguali e quelle ad oggi subite vanno contestualizzate e diversificate. Contro il Monterosi, ad esempio, avevamo il pieno controllo del match e ci siamo per questo rilassati, subendo la rimonta avversaria. Questo aspetto va certamente migliorato».

Sul monopoli: «È reduce da una sconfitta forse non preventivata contro una Viterbese che stava vivendo un periodo negativo. Adesso avrà sicuramente voglia di riscatto, noi però non dobbiamo pensare alle motivazioni degli altri ma tenere a mente solo chi siamo, provando a fare quello che ci ha portato alla vittoria a Monterosi, così come nelle prime quattro gare. Dobbiamo essere umili quando c’è bisogno, pronti anche a soffrire se necessario, perché affrontiamo una squadra forte».

Convocati – Torna a disposizione Frascatore, pienamente arruolabile. «Si è allenato tutta la settimana con la squadra e rientra perciò a pieno regime». Ancora indisponibili Ardizzone («ha accelerato ed integrato con qualche lavoro con la palla, provando anche delle corse che fino ad oggi non aveva mai fatto. Le risposte sono positive») e Varutti, cui si aggiungono Di Franco e Rizzo. Aggregato alla formazione Primavera impegnata in trasferta contro la Fermana, invece, il giovane attaccante Nocerino.

Ventitré i calciatori convocati da mister Padalino:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Contessa, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete.