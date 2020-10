Seduta di rifinitura nel pomeriggio per la Turris, che domani se la vedrà al Liguori con l’ostico Monopoli di mister Scienza. Contro i pugliesi, prima convocazione per capitan Longo; confermato invece il forfait di Persano.

Nella consueta conferenza pre-gara, mister Fabiano si è soffermato anzitutto sulla parziale riapertura del comunale, che per la prima volta dopo sette mesi e mezzo tornerà ad ospitare tifosi (porte aperte solo agli abbonati). «Sarà un sostegno comunque importante per noi, oltre che il giusto riconoscimento per chi ha scelto di sostenere la società sottoscrivendo un abbonamento. La speranza, naturalmente, è che si torni preso ad una piena normalità».

Nemmeno a parlarne di classifica. «Io non la guardo – ammonisce Fabiano – e non penso più alle tre partite ormai alle spalle. Dobbiamo affrontare una delle squadre meglio attrezzate di questo campionato, quindi non può esserci spazio per altri pensieri. L’unica cosa che conta, per me, è raccogliere punti contro il Monopoli. E non sarà affatto semplice. Il recupero di Longo? Lo conosciamo ormai bene, è abituato a briciare i tempi di recupero per tornare il prima possibile in campo».

Contro i gabbiani, prima convocazione per il giovane Lame. Indisponibili invece Alma, Persano e D'Alessandro.

Ventitré i calciatori convocati dal tecnico corallino al termine della rifinitura:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D'Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.

Nel frattempo il club – «nel doveroso coordinamento con le locali autorità di pubblica sicurezza» – ha invitato i propri abbonati «oltre a rispettare lo scaglionamento negli orari di ingresso allo stadio già comunicati, ad accomodarsi al proprio posto preassegnato che sarà contraddistinto da un adesivo sul sediolino corrispondente al numero di abbonamento sottoscritto. La società invita, inoltre, a prendere visione del regolamento d'uso dello stadio Liguori reperibile sul nuovo portale ufficiale www.turris1944.it, dove è altresì possibile scaricare la necessaria autocertificazione per l'accesso allo stadio».

