Turris, contro il Palermo «Giornata corallina», bimbi gratis allo stadio con il Campobasso

Scattato l’innalzamento al 75% dei limiti di capienza degli impianti sportivi all’aperto, la Turris ha immediatamente raccolto l’appello rilanciato a gran voce dalla Lega Pro «di tornare a riempire gli stadi attraverso la promozione di specifiche iniziative territoriali». L’ha fatto promuovendo due distinte iniziative in vista delle prossime due gare interne consecutive contro Palermo e Campobasso.

Contro i rosanero sarà «giornata corallina», mentre in occasione del turno infrasettimanale – si gioca mercoledì 20 ottobre alle 21 – contro i molisani scatteranno riduzioni dei prezzi sui tagliandi dei prezzi ed agevolazioni per donne e ragazzi.

«Giornata corallina» – Accorato il messaggio che la Turris ha rivolto alla città: «Richiedendo un ulteriore segnale di vicinanza a quei tifosi più fidelizzati in un momento storico nel quale la Turris, tra notevoli sforzi, sta tornando espressione di vanto per la città sui campi di maggior prestigio del panorama nazionale, l’invito è quello di accogliere insieme, allo stadio, le nuove generazioni e farle innamorare del club e dei suoi colori». Contro i rosanero «non saranno dunque validi gli abbonamenti stagionali, ad eccezione di quelli per i settori Tribuna Vip Gold e Tribuna Vip Silver. Ai possessori delle tessere-sponsor e a coloro che hanno rinnovato o sottoscritto l’abbonamento 2021-2022, versando l’intera quota ad inizio stagione, sarà tuttavia riservato un biglietto omaggio per il relativo settore di appartenenza, da ritirare preventivamente presso i botteghini dello stadio nei giorni ed orari indicati per la prevendita».

I biglietti saranno disponibili in prevendita presso i botteghini lato tribuna del Liguori nelle giornate di sabato(dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e domenica, dalle ore 10,30 fino ad inizio gara. I tagliandi per il settore ospiti saranno invece disponibili esclusivamente in prevendita – fino alle ore 19 di sabato – attraverso il circuito Go2.

I prezzi dei tagliandi:

Tribuna coperta: euro 20,00;

Tribuna scoperta: euro 15,00;

Tribuna bambini fino a 8 anni compresi: ingresso libero (solo se accompagnati);

Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (solo se accompagnati);

Tribuna ridotto 14/18 anni compresi, donne ed over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 10,00;

Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso libero (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Distinti ospiti prezzo unico: euro 10,00 più diritti di prevendita.

Agevolazioni in vista del Campobasso – Riduzione dei prezzi ed agevolazioni in favore di ragazzi e donne «proseguiranno anche in occasione della gara infrasettimanale contro i molisani, quando torneranno validi tutti gli abbonamenti 2021-2022».

La prevendita scatterà presso i botteghini lato tribuna del Liguori martedì 19 ottobre (dalle ore 17 alle 20) e proseguirà mercoledì 20 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara.

I prezzi dei tagliandi d’ingresso:

Tribuna coperta/scoperta – Curva Vesuvio: prezzo unico euro 13,00;

Tribuna – Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso libero (solo se accompagnati);

Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (solo se accompagnati);

Tribuna ridotto 14/18 anni compresi e donne: euro 10,00;

Distinti ospiti: euro 13,00 più diritti di prevendita.