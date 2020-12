Obiettivo riscatto immediato per la Turris, che contro il Teramo punta a cancellare l’amaro ingoiato a Catanzaro. «Vogliamo riscattare il risultato del Ceravolo, non certo la prestazione. Anzi, ripartiamo proprio da quella», precisa il direttore generale corallino Rosario Primicile.

Si sofferma quindi sull’umore del gruppo, il diggì. «La squadra sta bene. I ragazzi hanno trasformato la rabbia di Catanzaro in carica, tant’è che in allenamento andavano a mille in questi giorni. Il Teramo? Sta facendo un campionato eccezionale e sappiamo che domenica sarà molto dura, ma noi non guardiamo in casa d’altri. Significherebbe sbagliare ancor prima di cominciare. Piuttosto, pensiamo a dare continuità a quei segnali di crescita che da Foggia in poi sono emersi in maniera ancor più forte, sul piano fisico come su quello tecnico-tattico».

Contro gli abruzzesi sarà regolarmente arruolabile Romano; ancora out invece Sandomenico e Persano (a lavoro a pieno regime da martedì prossimo), che vanno ad aggiungersi allo squalificato Esempio.

Mercato – Non è decisamente passato inosservato l’ottimo rendimento di Luca Pandolfi. Il giovane – legato alla Turris da un biennale – ha stuzzicato l’interesse (tra gli altri) di Napoli, Verona, Atalanta, Genoa, Sassuolo e Parma; in B piace a Salernitana e Pisa. Al punto che il telefono di Primicile non smette di squillare.

«Ricevo telefonate praticamente tutti i giorni – conferma il diggì – da club di A e di B. Del resto parliamo di un profilo molto giovane e dunque con ampi margini di crescita. È il classico attaccante moderno, capace di abbinare qualità e quantità. Questo però non deve far saltare nessun equilibrio. Al contrario, Pandolfi adesso deve solo pensare a star tranquillo ed a continuare nel suo percorso di crescita». Una crescita che, precisa il diggì, «per questa stagione passa per la Turris».

A proposito di mercato, si preannuncia una sessione “chirurgica” in casa Turris. Esigenze ed obiettivi del club sono profondamente mutati rispetto alla sessione estiva, complice anche la – proficua – rivoluzione tattica attuata da mister Fabiano. «Con il nuovo assetto – conferma Primicile – le esigenze sono obiettivamente cambiate. In avanti, ad esempio, con il recupero di Alma, che è per noi elemento preziosissimo, siamo addirittura in esubero. Perfezioneremo qualche operazione in uscita, tenuto anche conto delle esigenze di chi – non avendo magari maturato il minutaggio sperato – legittimamente si sta guardando intorno. Per il momento non sono previsti movimenti in entrata, a meno che non sorga l’esigenza di compensare qualche partenza. In ogni caso, se dovesse capitare qualche interessante occasione su cui investire in ottica futura, la valuteremo come sempre con attenzione».

Blindato Signorelli. «Stava facendo molto bene – analizza Primicile – poi l’infortunio lo ha bloccato. Deve solo recuperare la forma migliore. Siamo certi che ci darà una mano importante».

Su Longo, che al rientro dall’infortunio ha finora trovato spazi ridotti: «Mai visto un giocatore felice di giocare meno. Ovvio che vorrebbe sempre più spazio. Fabio rappresenta comunque la storia della Turris targata Colantonio e per noi è incedibile. Stiamo anzi lavorando al rinnovo. Adesso sta bene e si è perfettamente calato nella dimensione professionistica. Sa che il sacrificio è un valore e che giocare per sé non paga. Lo sta dimostrando mettendosi al servizio della squadra. E comunque sono certo che alla fine raggiungerà anche il suo obiettivo personale».

Confermato il rinnovo in vista per Da Dalt. «Anche lui rappresenta la Turris che è stata e che sarà».

Sembrano invece destinate a separarsi le strade della Turris e di Sandomenico, evidentemente funzionale all’iniziale 4-3-3 più che all’attuale 3-5-2. Apparizioni col contagocce per lui, complici anche alcuni problemi fisici.

Questione stadio – «Abbiamo chiesto di far valere la vecchia convezione – chiarisce Primicile – perché i contenuti del nuovo schema contrastavano con quanto emerso dalle precedenti interlocuzioni col Comune. C’è però sempre stata la concreta disponibilità a venirsi incontro. Nessun ostacolo, dunque, solo un’incomprensione poi chiarita. Bando per l’affido pluriennale? Si va in questa direzione. Nel caso i tempi dovessero risultare stretti per indire la gara a giugno, la Turris è naturalmente disposta ad un ulteriore rinnovo alle condizioni che dovranno esser discusse nelle sedi opportune».

