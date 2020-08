Comincerà domani – lunedì 24 agosto – il lavoro sul campo della Turris in vista del prossimo campionato di serie C. Il raduno è fissato per le ore 17 allo stadio Liguori, completamente rinnovato nel look ed ora pronto (avendo conseguito anche il certificato di omologazione del sintetico) per il professionismo.



Il via libera agli allenamenti è arrivato nella mattinata di ieri, con la notizia dell’esito negativo dei tamponi effettuati a calciatori, componenti dello staff, dirigenti e collaboratori della società («il monitoraggio di atleti, staff e collaboratori continuerà a cura dell'equipe medica della Turris in collaborazione con laboratori accreditati presso la Lega Calcio Professionistico»). Al momento sono state calendarizzate solo sedute pomeridiane, rigorosamente chiuse al pubblico nel rispetto della normativa anti-Covid.



Sono ventiquattro i calciatori convocati da mister Franco Fabiano per questa prima fase di lavoro sul campo:



PORTIERI:

Abagnale Alessandro ('98), Lonoce Flavio (2000), Piazza Giuseppe (2002), Siani Federico (2002).

DIFENSORI:

D'Alessandro Simone ('99), D'Oriano Francesco (2002), Di Nunzio Francesco ('85), Esempio Stefano ('99), Giofre' Paolo (2001), Giordano Bruno Pio (2003), Lorenzini Filippo ('95), Rainone Pasquale ('88).

CENTROCAMPISTI:

Da Dalt Franco ('87), Esposito Giuseppe (2001), Fabiano Raffaele (2000), Franco Daniele ('94), Marchese Daniele (2002), Romano Antonio ('96), Signorelli Franco ('91).

ATTACCANTI:

Alma Giuliano ('93), Di Dato Vincenzo (2000), Longo Fabio ('87), Persano Mattia ('96), Sandomenico Salvatore ('90). © RIPRODUZIONE RISERVATA