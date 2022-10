Turris in Coppa con la Gelbison: riecco Santaniello, stop Di Nunzio

Reduce da due pesanti ko consecutivi – indigesti i poker incassati contro Giugliano e Catanzaro – la Turris sarà di nuovo di scena al Liguori per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di C. Al comunale arriva la Gelbison: contro i cilentani – fischio d’inizio alle 15 – sarà gara unica ad eliminazione diretta. Torna a disposizione di Padalino Emanuele Santaniello, si resterà invece a riposo Di Nunzio (indisposizione).

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Padalino:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Contessa, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Nocerino, Rizzo, Santaniello, Stampete.

Indisponibili: Ardizzone, Di Nunzio, Frascatore, Varutti.

Verso il Monterosi – Attivata, nel frattempo, «la prevendita dei biglietti validi per assistere anche dal settore ospiti alla garatra Monterosi e Turris, in programma sabato 8 ottobre allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera con fischio d’inizio alle ore 12,30».

I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito “Ciaotickets” sia on-line (https://www.ciaotickets.com/biglietti/monterosi-tuscia-turris-calcio) che presso le rivendite autorizzate (ricerca per località attraverso il link https://www.ciaotickets.com/punti-vendita), al prezzo di 12 euro oltre diritti di prevendita (8 euro oltre diritti di prevendita per donne, under 18 ed over 65). «La biglietteria per il settore ospiti chiuderà, tassativamente, alle ore 19 del giorno antecedente la gara (venerdì 7 ottobre)».