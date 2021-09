Turris corsara al Massimino: 4-3 al Catania e secondo poker consecutivo in trasferta

Terza vittoria esterna consecutiva per la Turris, che - nel posticipo del turno infrasettimanale - espugna il Massimimo con un altro poker, il secondo consecutivo dopo quello di Vibo Valentia. A Catania finisce 4-3. Il match è vibrante, vivo e intenso fino all’ultimo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Due le novità nel 3-4-3 di mister Caneo rispetto all’undici corsaro a Vibo: tra i pali torna l’esperto Perina, in mediana c’è Bordo, preferito a Franco; in avanti confermati Giannone, Leonetti e Santaniello, tutti e tre a segno. Schieramento speculare per il Catania di Baldini.

Sei minuti e gli etnei fanno centro con Moro, che raccoglie in area sugli sviluppi di una conclusione dalla distanza di Provenzano e batte Perina con di potenza e precisione. Passa appena un minuto e la Turris fa 1-1 con Giannone, che intercetta un errato disimpegno di Ropolo e batte Sala. La gara è animata da continui capovolgimenti di fronte e non concede attimi di sosta. Sugli scudi Giannone, che al 20’ ci prova con una gran conclusione dal limite che si spegne di poco sul fondo. Sul fronte opposto si rende pericoloso Russotto, neutralizzato in due occasioni da Perina. Dal minuto 35 Catania in dieci per l’espulsione di Russini, che rimedia il secondo giallo per un’entrataccia ai danni di Esempio). La Turris la ribalta – meritatamente – nel primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara: Varutti – pescato da Giannone – la mette in mezzo per l’accorrente Leonetti, che sotto misura fa 2-1.

Nella ripresa, subito un doppio cambio per il Catania: dentro Greco e Sipos per Provenzano e Russotto. Ci prova subito Greco con una staffilata dal limite, gli si oppone efficacemente Perina. La Turris aggredisce l’avversario e sfiora il tris con Giannone in due occasioni. Il gol arriva al minuto 7: gran giocata di Leonetti ad innescare Santaniello, che firma il tris con un delizioso tocco morbibo. Tre minuti e il Catania accorcia le distanze. Il direttore di gara sanziona con il penalty il tocco di mano di Lorenzini (ad intercettare la conclusione di Maldonado; dagli undici metri Moro spiazza Perina. Triplo cambio per mister Caneo: spazio a Franco, Sartore e Loreto, a rilevare Bordo, Leonetti e Varutti. Il poker corallino al minuto 20: Loreto – rabbioso il suo affondo – dalla sinistra serve in area Esempio, che con un tocco di biliardo la metter tra palo e portiere. Altro cambio per la Turris: dentro Di Nunzio a rilevare Giannone; quindi Longo per Santaniello. Il Catania accorcia ancora quando mancano otto più recupero alla fine: sugli sviluppi di un corner, Biondi raccoglie nell’area piccola e scarica in rete. Ultimo sussulto in pieno recupero, quando Pwerina neutralizza coi piedi una conclusione ravvicinata di Calapai.

Finisce con la Turris che festeggia la vittoria con i tifosi presenti nel settore ospiti. I corallini salgono a quota dieci in classifica: un bottino interamente raccolto lontano dal Liguori.