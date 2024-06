Turris, ok Covisoc: può partire l’era Capriola

Adesso è ufficiale. Ci sarà anche la Turris nella prossima serie C. Dopo la corsa ad ostacoli dello scorso 4 giugno per ottenere il rilascio della garanzia fideiussoria, il club corallino ha – in giornata – ottenuto anche il via libera della Covisoc, che «ha ritenuto integri i criteri legali ed economico-finanziari», procedendo quindi al rilascio «della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2024/2025». In precedenza (lo scorso 7 giugno), il parere – naturalmente – positivo espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi.

Per il club corallino, insomma, pericolo scampato, dopo che lo spettro di una clamorosa rinuncia aveva cominciato ad incombere pericolosamente a seguito del dietro front di D’Oriano e tenuto conto della persistente intenzione della famiglia Colantonio di mettere fine all’intenso corso cominciato nella rovente estate 2017. Ed invece l’interesse di Capriola ha drasticamente cambiato lo scenario. Ribaltandolo.

L’ok della Covisoc rappresentava l’unica condizione – per forza di cose imprescindibile – per procedere al formale passaggio delle quote (l'operazione riguarderà il pacchetto di maggioranza) dall’attuale proprietà al gruppo Capriola. La formalizzazione della cessione – sganciata dalla procedura di ristrutturazione del debito pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata – è perciò attesa a stretto giro. A quel punto potrà partire il nuovo corso, che presupporrebbe – questa l’indiscrezione intanto emersa – una totale rifondazione dell’assetto societario e dell’organigramma dirigenziale.