L’appuntamento era atteso con incalzante curiosità dai tifosi, che nel frattempo hanno risposto in massa al lancio della nuova campagna abbonamenti (sottoscritte circa 200 tessere). Per i sostenitori corallini l’attesa è adesso finita: saranno infatti presentate domani – venerdì 4 settembre alle ore 20 – le nuove divise ufficiali da gara marchiate Eye Sport. Appuntamento – solo virtuale, però – al “Sun Set 5.8 Beach Club” di via Campanariello a Torre del Greco. L’evento, nel rispetto delle normative anti-Covid, non sarà infatti aperto al pubblico ma ristretto ad una delegazione di Turris ed Eye Sport; ampia comunque la visibilità che sarà garantita attraverso i canali social della società, come preannunciato dalla Turris.



Con un comunicato congiunto, il club corallino ed il nuovo sponsor tecnico hanno lanciato qualche indizio: «Rossa – con pantaloncino nero – la divisa “home”, ritornando così alla tradizione corallina. Tutte da scoprire, poi, la tenuta da trasferta “away” e la terza maglia “third"».



Estremamente proficua, sulla scorta anche dell’esperienza sinora maturata con lo store online, la prima fase della partnership tra Turris ed Eye Sport, come evidenziato dal vicepresidente corallino Vincenzo D'Oriano. «Siamo ad oggi molto soddisfatti della collaborazione con un’azienda efficiente e professionale come la Eye Sport. La Turris è contenta sia della qualità del materiale sportivo che del parallelo lancio del merchandising. Le tre divise da gioco sono davvero belle e curate nei minimi dettagli. L'amministratore di Eye Sport, Alessandro Ariu, unitamente al nostro referente Luigi Boccia, sono molto attenti e sempre pronti ad assecondare le nostre richieste. Credo che la Turris abbia fatto proprio la scelta giusta».



Quindi Alessandro Ariu, CEO di Eye Sport: «Negli ultimi anni abbiamo guardato con crescente interesse al calcio campano e la partnership con la Turris è la consacrazione dell’amore verso questa terra. Qui abbiamo trovato entusiasmo e un bacino importante, due caratteristiche che per noi sono la base di ogni sponsorship. Questa collaborazione è stata fortemente promossa e seguita dal nostro Area Manager, Luigi Boccia, che ha saputo far conoscere al meglio tutto il nostro know-how e la qualità dei prodotti, che daranno lustro al marchio della squadra. Oltre a ciò, per la prima volta i tifosi della Turris stanno avendo la possibilità di poter acquistare il merchandise online, agevolando così tutti coloro che vivono lontano da Torre del Greco. Non mancheranno poi le iniziative per coinvolgere i tifosi durante tutta la stagione, per far sentire loro sempre di più il senso di appartenenza a questa squadra e questa città. Per iniziare abbiamo creato una piccola cornice, un 'motivo', come si chiama in gergo tecnico, che tutti i tifosi possono condividere con la foto del profilo su Facebook».

Le divise gara saranno da subito disponibili sullo shop online – all’indirizzo store-turriscalcio.eyesportshop.com – e nello store Turris allestito all’interno dello stadio Liguori.



Liguori, la nota del dirigente D'Angelo – Nel frattempo, con una nota indirizzata – tra gli altri – a sindaco, assessori competenti e presidente del Consiglio Comunale, il dirigente comunale del Settore Lavori Pubblici, l’architetto Giuseppe D’Angelo (finito nell’occhio del ciclone per la nota vicenda del certificato Fifa Quality Pro), ha fornito un’ampia e dettagliata relazione su tutti gli interventi realizzati nell’ultimo anno e mezzo presso lo stadio Liguori.



Nella relazione è stato anzitutto evidenziato «l’impegno dell’Amministrazione nel provvedere con la massima sollecitudine alla realizzazione degli interventi – in termini compatibili con quelli indicati dalla Lega Pro – spesso anticipando con proprie risorse i fondi occorrenti».



Corposi i lavori che hanno interessato l’impianto di viale Ungheria, «che per la prima volta dalla sua realizzazione dispone oggi di certificazione di agibilità», e per i quali è stato necessario «un considerevole impegno finanziario», ammontante a circa 1.650.000 euro (coperto con fondi comunitari e comunali).



Dettagliato poi il resoconto delle tappe che hanno scandito la realizzazione di tutti i lavori di riqualificazione ed adeguamento del comunale, partendo dal dissequestro della tribuna fino al rilascio del certificato della discordia, relativo appunto al sintetico. A tal proposito, il dirigente ha tenuto a chiarire «l’operato dell’ufficio e dell’Ente» e fornire una corretta «interpretazione della vicenda» a fronte delle tensioni innescatesi nel mese di luglio: ha anzitutto precisato che «sono a carico del concessionario gli oneri derivanti dall’adeguamento alle normative dettate da organismi sportivi» e richiamato poi un riscontro negativo da parte del club risalente allo scorso mese di marzo.



Quindi un ultimo passaggio, con cui in sostanza D’Angelo ha risposto al ciclone di polemiche che ha scandito lo scorso mese di luglio (quando la Turris si è ritrovata ad un passo dal rinunciare alla serie C a causa dei tempi d’attesa del certificato e delle difficoltà a reperire un impianto da indicare in deroga): «Pur avendo gli uffici diretti dallo scrivente adempiuto a tutti gli obblighi e doveri di propria competenza, lo scrivente non ha esitato – a fronte delle contestazioni mosse all’Amministrazione riguardanti la mancata presentazione della certificazione Fifa Quality Pro – a manifestare al sig. Sindaco la propria disponibilità a rassegnare il proprio incarico, immediatamente rigettata dallo stesso». © RIPRODUZIONE RISERVATA