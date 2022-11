La vittoria contro il Messina non poteva cancellare in un colpo solo tutti i problemi emersi nelle ultime settimane, ma ha di certo contribuito a ridare quella serenità ad un ambiente alle prese con un periodo estremamente negativo. Tre punti per la svolta quelli raccolti in Sicilia? Solo il tempo potrà dirlo in maniera definitiva. Nel frattempo si torna già in campo. Domani sera (ore 21) arriva la Fidelis Andria, fino a due settimane fa fanalino di coda e adesso rilanciata da altrettante vittorie consecutive. David Di Michele lo sa e mette le mani avanti: «Mi aspetto una gara difficile - dice il tecnico - Di fronte abbiamo un avversario che nell'ultimo periodo sta facendo bene. Ma anche i pugliesi troveranno una squadra che ha un'eccellente condizione fisica e anche mentale, reduce da due prestazioni importanti contro Pescara e Messina, e che farà di tutto per dare continuità a quanto visto nelle ultime domeniche».

La vittoria in terra sicula potrebbe essere una sorta di spartiacque rispetto a un momento tra i più difficili della gestione del presidente Antonio Colantonio, nel quale la Turris aveva saputo portato a casa un solo punto in sette gare, tanto da arrivare al secondo cambio di guida tecnica di una stagione tormentata (con le dimissioni di Padalino): «La squadra sta crescendo incalza Di Michele I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. Senza la disponibilità e l'abnegazione che stanno mostrando nel lavoro settimanale, sarebbe tutto più difficile. A Messina, su un campo deficitario a causa delle condizioni meteo, siamo stati autori di una prestazione importante. Nel primo tempo abbiamo palesato qualche difficoltà sulle fasce: anche per questo ho deciso di sostituire Ardizzone, già ammonito, e Giannone, che non riusciva a garantire appieno la fase difensiva, in questo non certo agevolato dalle condizioni del terreno di gioco. Ma già mercoledì sera questi ragazzi sono sicuro daranno un grande apporto».

La compattezza: è questo, secondo Di Michele, il punto di forza del gruppo. «Stiamo cercando di mettere a posto determinate situazioni, e va detto che un dato da segnalare è quello di non aver subito gol». Guai però a mettere in discussione i tre attaccanti: «Abbiamo un'identità di gioco legata al 3-4-3 e al 4-3-3. Questa squadra è stata concepita per avere tre attaccanti, giocatori che ci saranno sempre e comunque». In vista della Fidelis Andria Di Michele spera di «recuperare Haoudi, come conto di avere almeno a mezzo servizio Maniero. Per gli altri (Santaniello, Finardi, Aquino e Di Nunzio) l'auspicio è di poterli recuperare per la sfida di domenica con l'Avellino».

Restando alla gara di domani sera, la società ha fatto di nuovo leva sulla politica dei prezzi popolari, quella già adottata con successo col Pescara. Per portare gente allo stadio, la dirigenza ha puntato su tariffe abbordabili (tribuna coperta 15 euro, scoperta 10 e under 18, over 70 e donne 5 euro). Non solo: per i ridotti, chi acquisterà il tagliando per la gara di domani, avrà diritto ad entrare gratuitamente domenica prossima per assistere al derby con i lupi irpini.