Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Viterbese, che per la Turris è già tempo di tornare in campo. I corallini riprenderanno questo pomeriggio – al Liguori – la preparazione in vista della gara di domenica a Bisceglie (fischio d’inizio alle ore 20). Per i pugliesi, riammessi in C dopo il caso Picerno-Bitonto, sarà l’esordio in campionato; per la Turris, invece, il terzo impegno in sette giorni. Contro i nerostellati dovrebbe restare ancora ai box capitan Longo (il ritorno in campo potrebbe slittare contro il Monopoli). Sicuramente out Alma e D’Alessandro.

Nel frattempo, resta intensa la soddisfazione per la vittoria – la seconda consecutiva – contro la Viterbese di mister Maurizi.

È rivolto ai tifosi il primo pensiero del presidente Antonio Colantonio. «Il pubblico ci manca, ci manca tanto, e speriamo possa quindi tornare presto. Ma questa non vuole naturalmente essere una critica nei confronti di nessuno. Anche contro la Viterbese si sarebbero divertiti tutti, sarebbe stato uno spettacolo anche sugli spalti. Se mi aspettavo un impatto così importante con la categoria? Abbiamo raccolto con merito i primi sei punti per la salvezza. Non creiamo false aspettative che si rivelerebbero solo deleterie. Per noi ogni partita sarà una finale. Combatteremo sempre con lo spirito di queste prime due gare, con la consapevolezza di non essere certamente i primi della classe, ma nemmeno gli ultimi».

Sulla stessa lunghezza d’onda mister Fabiano. «Viviamo alla giornata, cercando di dare il massimo in ogni gara. Devo dire che queste prime due vittorie le abbiamo nettamente meritate sul campo. Primo tempo non brillante contro la Viterbese, che è comunque un osso duro, tant’è che nelle due precedenti uscite ha dato del filo da torcere a Ternana e Avellino. A Torre ha cominciato bene, ma dopo l’1-1 c’è stata solo una squadra in campo. Peccato non aver chiuso prima la partita, perché poi ci si espone ad una inevitabile sofferenza finale. Abbiamo comunque disputato un gran secondo tempo: volevamo far nostra la partita e ci siamo riusciti con autorità». Sul piano tattico: «L’avevamo preparata – continua Fabiano – con l’idea di schermare il loro play e in effetti li abbiamo bloccati quando ho avanzato Romano. Nel secondo tempo, col cambio tattico, non sono più venuti fuori. Signorelli? È stato in dubbio fino all’ultimo, poi se l’è sentita e quindi l’ho utilizzato». Non vuole sentir parlare di mercato, adesso, il tecnico corallino. Né dell’eventualità di ingaggiare un altro attaccante tra gli svincolati. «Mi tengo i miei alla grande, degli altri non mi interessa nulla. Sono i miei ragazzi che stanno facendo la differenza»

Ha deciso il match con due eurogol, ma Daniele Franco sposta i riflettori sull’intero gruppo. «I gol a me capitano raramente, quindi mi tengo stretta la soddisfazione. In occasione del secondo, non ci ho pensato su nemmeno un istante quando ho visto la palla che veniva verso di me. Al netto della gioia personale, comunque, anche contro la Viterbese è stata la grande prestazione di gruppo a fare la differenza. Una prestazione valsa altri tre preziosi punti per la salvezza: nessun volo pindarico, dunque, che potrebbe solo innescare inutili e dannose pressioni». La sua consacrazione in maglia corallina arriva al terzo anno, dopo due stagioni di paziente attesa. «È stata questa la mia forza, saper aspettare il mio turno. Ero certo che sarebbero arrivati momenti come questo, perciò mi sono sempre allenato bene».

Bacchetta i suoi il tecnico laziale Maurizi. «Primo tempo equilibrato, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Siamo mancati sul piano della personalità: dovevamo star sereni e reagire, avevamo un'intera frazione di gioco a disposizione. Ed invece non siamo stati per niente lucidi. La Turris, dal canto suo, ci ha messo in grande difficoltà, senza contare i danni derivati dell'espulsione, la terza rimediata in queste prime tre partite. Non ne capisco il motivo: lavoriamo bene, la società non ci fa mancare nulla, quindi dovremmo gestire più serenamente certe situazioni di gioco».

Reazione decisamente diversa al ko arriva dal patron dei laziali Marco Arturo Romano, che - attraverso una nota ufficiale - ha denunciato presunti torti a danno della squadra e minacciato soluzioni drastiche. «Siamo stufi di subire torti arbitrali. Continuiamo a vedere un atteggiamento ostile nei nostri confronti in ogni partita. La cosa più grave di ieri, oltre al clamoroso gol fantasma e all’ennesima espulsione, è l’atteggiamento ostile nei nostri confronti. Facciamo presente che gli errori eclatanti sono molteplici già dalla passata stagione sportiva. Fermo restando che la Turris ha meritato la vittoria, la Viterbese è pronta a gesti eclatanti, come le dimissioni da presidente del sottoscritto e altre azioni di protesta. La società che rappresento merita rispetto. Aspettiamo chiarimenti da parte della Lega e dell’AIA, che ad oggi sono state indifferenti a tutte le forme di protesta adottate in questi anni».

