Turris da urlo: magia di Giannone e Catanzaro ko al Liguori

Continua a dare spettacolo la Turris, che al Liguori, sotto gli occhi del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, s’aggiudica anche il posticipo della quattordicesima giornata contro il Catanzaro. L’ha risolta ancora lui, Luca Giannone. Con un’altra prodezza, a coronare una prestazione di squadra di enorme spessore, tecnico come agonistico. I tre punti proiettano ancor più in alto in classifica la Turris, che sale a quota 25, a ridosso del duo Palermo-Monopoli che staziona al secondo posto. Perde quota invece il Catanzaro, che scivola a -7 dalla vetta. Contro le aquile giallorosse, mister Caneo recupera Franco e Ghislandi; regolarmente in campo anche Santaniello, seppur con un dispositivo di protezione a causa della frattura al setto nasale rimediata a Viterbo. Si ricompone dunque lo scacchiere tipo.

L’avvio della Turris è veemente. Clamorosa doppia occasione dopo appena due minuti: prima Leonetti supera in scioltezza l’avversario e va al tiro in controbalzo, trovando l’opposizione di Branduani, poi, sul susseguente traversone di Varutti, il numero uno giallorosso si salva poi con la complicità del palo. Ancora Turris due minuti più tardi: Esempio costringe Branduani alla deviazione in corner, Leonetti – di testa – spedisce di poco alto sulla traversa. Giannone sfiora il di palo con un velenoso tiro cross, poi – al 10’ – conclude alto a due passi dalla porta su assist d’oro di un ispirato Varutti. È un monologo corallino. Verna prova a interromperlo presentandosi a tu per tu con Perina, che gli chiude però lo specchio. Ben più pericoloso Cianci al minuto 20, con una deviazione sotto misura su cui è stavolta decisivo il portiere corallino. Cala un tantino d’intensità la Turris dopo un avvio a mille, continuando comunque a manovrare come da far suo. Altra ghiotta occasione Turris alla mezz’ora, su traversone – nemmeno a dirlo – di Varutti: stavolta la sfera attraversa lo specchio senza che nessuno dei suoi si faccia trovare pronto. Ci riprova Esempio con una staffilata dalla distanza che finisce di un nulla sul fondo alla destra di Branduani.

Nella ripresa, subito due cambi, uno per parte. Nella Turris Finardi per Ghislandi; nel Catanzaro Bearzotti a rilevare Bombagi. Sei minuti e Lorenzini anticipa Carlini in area, risolvendo una situazione potenzialmente pericolosa; poco dopo Franco semina il panico per le vie centrali con un ubriacante affondo e serve sulla sinistra Leonetti, che da posizione favorevole conclude sull’esterno della rete. Doppio cambio Catanzaro al 10’: dentro Vazquez e Risolo, fuori Carlini e Vandeputte. Cambia anche Caneo: Loreto per Santaniello. Altra clamorosa palla gol corallina confezionata lungo l’asse Franco-Varutti: decisivo Branduani ad anticipare Leonetti. Nel Catanzaro Curiale per Cianci. Tempo due minuti e proprio Curiali, innescato da un rimpallo, impegna Perina. Al 32’ la perla di capitan Giannone, che con un tocco morbido dal limite la mette sotto l’incrocio, dove Branduani stavolta non può arrivare. Il Liguori è in delirio. Nei minuti finali, forze fresche per la Turris: dentro Di Nunzio e Pavone per Giannone e Leonetti; nel Catanzaro Bayaye per Tentardini. Il baby Pavone – lanciato da Finardi – potrebbe chiuderla al minuto 45, ma – dopo aver eluso il portiere – impatta debolmente da posizione defilata. Poi il rabbioso forcing finale del Catanzaro, che si schianta contro il muro corallino.

Finisce 1-0, in un Liguori che ribolle d'entusiasmo.