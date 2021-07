Turris, dalla Covisoc ok all’iscrizione: giovane esterno in arrivo dall’Atalanta

Si attendeva soltanto la comunicazione ufficiale. Con assoluta serenità. E così, puntuale, per i corallini è scattato il semaforo verde: la Turris è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di serie C. «Dopo il parere positivo espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc – così il club in una nota – la S.S. Turris Calcio ha ottenuto il nulla osta anche da parte della Covisoc, risultando integrati tutti i criteri legali ed economico-finanziari richiesti in sede d’iscrizione al campionato. Anche a giudizio dell’organismo di vigilanza sulle società di calcio, non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di serie C 2021-2022».

Acquisito il definitivo via libera per l’ottenimento della licenza nazionale, la società corallina ha tenuto ad evidenziare il valore ed il lavoro di tutte le componenti che consentiranno a Turris di partecipare alla prossima serie C: «Unitamente alla solidità societaria premiato anche il lavoro del segretario generale della Turris e dei consulenti esterni».

Il calciomercato

Nel frattempo, è stato praticamente definito l’accordo con l’Atalanta per il prestito di Enrico Zanoni, esterno sinistro classe 1999. Nelle ultime due stagioni, il giovane ha disputato la C con le maglie di Ravenna e Gubbio.

L’ufficialità è attesa a stretto giro.