Turris, il programma delle amichevoli: si comincia col Napoli Primavera

Prosegue a ritmo serrato il lavoro nel ritiro di San Gregorio Magno agli ordini di mister Canzi e del suo staff. Nel frattempo la Turris ha ufficializzato il programma di amichevoli che scandirà le tappe di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della prossima stagione.

Così come lo scorso anno, si comincerà con un test contro la formazione Primavera del Napoli: appuntamento per il 3 agosto, giorno del rientro da San Gregorio Magno. Si giocherà in notturna – alle ore 20 – al Liguori, con ingresso libero nei settori aperti al pubblico (tribuna Strino e curva Vesuvio). Il 7 agosto i corallini saranno invece di scena al San Francesco di Nocera Inferiore contro i “fratelli” della Nocerina, con fischio d’inizio anticipato – rispetto all’iniziale programmazione – alle ore 18.30.

Il 12 agosto si tornerà al Liguori per un allenamento congiunto – fissato alle 18 – con la neopromossa Gelbison, mentre il giorno dopo Giannone e compagni si sposteranno al Viviani di Potenza per affrontare i padroni di casa, sempre alle ore 18.