Turris, Di Michele sprona tutti: «A Messina col dente avvelenato»

Contro il Pescara la terza sconfitta della gestione Di Michele ma anche una prestazione che ha lasciato emergere netti profili di crescita. E proprio da quella crescita punta adesso a ripartire la Turris. «Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dall’atteggiamento messo in campo contro il Pescara, che ci ha permesso di non demeritare al cospetto di una squadra costruita per vincere il campionato»: così mister Di Michele alla vigilia della gara contro il Messina.

Sulla gara contro i peloritani: «Ci aspetta una gara molto difficile su un campo ostico. Andiamo a Messina col dente avvelenato - spiega Di Michele -, ben consapevoli dell’importanza della gara. Bisogna cercare la vittoria ma soprattutto far nostra la consapevolezza di essere una squadra forte, in grado di mettere in difficoltà chiunque».

Quindi un messaggio ai tifosi: «Capisco perfettamente lo sconforto e l’amarezza, ma la prestazione con il Pescara deve dare forza sia a noi che a loro, perché la squadra sta iniziando a ritrovarsi. Chiedo loro di starci vicino, dobbiamo stringerci tutti insieme per portare il massimo a casa. I ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutta e sono convinto che ci tireremo presto fuori da questa situazione».

Convocati – Ventitré i calciatori convocati da mister Di Michele per la gara dello Stretto:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina

Difensori: Boccia, Contessa, Di Nunzio, Frascatore, Invernizzi, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Ardizzone, Di Franco, Ercolano, Gallo, Haoudi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Santaniello, Stampete.