Turris, è di nuovo spettacolo: «Riprendiamo il percorso di crescita»

La risposta è arrivata ed è stata perentoria. Sul piano mentale e caratteriale, su quello del gioco e del risultato. Il successo ottenuto contro il Foggia di Zeman rilancia la Turris in chiave playoff e consente di lasciarsi alle spalle l’amaro di Palermo e le delusioni degli ultimi – complicati – venti giorni. Decisamente un bello spettacolo quello andato in scena ieri sera al Liguori. «Diciamo che fra Turris e Foggia – analizza mister Caneo – si poteva prospettare solo una partita del genere, fatta di ritmi altissimi, di tante occasioni sprecate per niente, anche di scelte sbagliate nella giocata finale, ma per il gruppo questo è un risultato importante perché dà tranquillità e maggiore consapevolezza rispetto al processo di crescita che ancora ci attende. Per questo sento di dire grazie a chi ha avuto fiducia in noi, a chi ci ha aspettato con fiducia e passione. Il pubblico non ci ha mai dato contro e per i ragazzi questa è stata una gran cosa».

Serviva una risposta importante dopo Palermo e la reazione c’è stata. «Ci voleva una prestazione importante sul piano caratteriale – incalza Caneo – perché le qualità tecniche le abbiamo e quelle poi di conseguenza vengono fuori. La squadra ha valori obiettivi e se siamo di pari passo con aggressività e voglia essere protagonisti, il risultato poi arriva. Sapevamo che dovevamo aspettare con fiducia in questa situazione di emergenza. Nelle precedenti cinque partite è successo di tutto: prima siamo stati in emergenza con l’attacco, adesso con la difesa, ma fortunatamente pian piano stiamo recuperando tutti gli indisponibili e questo è fondamentale perché vogliamo continuare a dare soddisfazione alla gente di Torre. Vittoria dal sapore di svolta col Foggia? Noi non dobbiamo dare nessuna svolta, dobbiamo solo riprendere il nostro processo di crescita».

Un anno fa il suo arrivo alla Turris. Adesso, nella testa del tecnico, solo un obiettivo: «Centriamo prima i playoff, poi potremo anche parlare di futuro con la società».

Cento volte Di Nunzio – Prima della partita contro i satanelli è stato omaggiato dal presidente Colantonio con una maglietta celebrativa per il traguardo delle cento presenze con la Turris. L’emozione per Francesco Di Nunzio è forte: «Un grane traguardo per me. Qui mi sento a casa. Sono stati quattro anni bellissimi, tutti importanti ed intensi: prima la vittoria dei playoff, poi quella del campionato, l’anno scorso la salvezza in C ed ora stiamo provando a centrare quest’ulteriore step di crescita, che sarebbe davvero un bel regalo per tutti».

Il tris al Foggia ha rimesso in moto la Turris dopo cinque ko consecutivi: «Noi ce la metteremo tutta per dare filo da torcere a chi ci sta davanti e per evitare che chi ci sta dietro ci raggiunga. Poi può anche capitare un periodo negativo ma non deve mai venire meno la cattiveria. Contro il Foggia c’è stata una grande reazione dopo Palermo. Cosa ci siamo detti dopo il 5-0? Semplice, testa bassa e lavorare, puntando ad una grande partita contro il Foggia».

Subito in campo - Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria ritrovata, che è già tempo di pensare al Campobasso. Turris in campo già questo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista dell'impegno di sabato al Nuovo Romagnoli.