Turris col dubbio Santaniello, gadget per tifosi contro il Catanzaro

Si è messa in moto la macchina organizzativa in vista del big match di lunedì. Comincerà sabato – presso i botteghini lato tribuna del Liguori – la prevendita dei biglietti per il pubblico di casa: confermato l’ingresso gratuito per i bambini fino a 8 anni («previo ritiro al botteghino del biglietto omaggio») e confermate anche le riduzioni in favore di under 14, under 19, donne ed over 65, già applicate in occasione delle ultime gare interne. E per contribuire ad accendere la passione corallina tra i bambini, la società ha fatto sapere che «ai tifosi più piccoli che accederanno allo stadio sarà riservato un simpatico gadget del club».

I tagliandi «saranno in vendita ai seguenti prezzi: Tribuna coperta/scoperta - Curva Vesuvio: prezzo unico euro 15,00; Tribuna - Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d'ingresso); Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d'ingresso); Tribuna ridotto 14/18 anni compresi - donne - over 65: euro 10,00; Distinti ospiti: prezzo unico euro 15,00 oltre diritti di prevendita».

I botteghini saranno operativi nelle giornate di sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20), domenica (nelle stesse fasce orarie) e lunedì (dalle 15 e fino ad inizio gara). Confermato anche il servizio navetta gratuito («attivo lunedì dalle ore 16 alle 17.30, con corse che partiranno da piazza Martiri d’Africa, altezza edicola Barone, e da corso Vittorio Emanuele, altezza Palazzo Vallelonga», con invito a riservarlo, «in via prioritaria, alle categorie di spettatori che maggiormente necessitano di accompagnamento allo stadio»).

Dopo la multa rimediata in occasione del derby con la Juve Stabia, arriva intanto il messaggio della società ai tifosi, con l’invito «a tenere sempre un comportamento civile e rispettoso delle regole, tale da non cagionare danni alla società ed all’immagine che la città stessa sta riacquistando in ambito nazionale grazie alla squadra di calcio».

L’avvio della prevendita dei biglietti per il settore ospiti è invece fissato per domani – venerdì – all’esito della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza: i tagliandi saranno disponibili sia online che presso i punti vendita abilitati.

Verso il Catanzaro: un rientro, due dubbi – Pienamente recuperato Franco, che sarà regolarmente della partita; qualche cautela in più invece per Ghislandi, comunque sulla via del pieno recupero. Sarà sciolto solo in ultimo il dubbio Santaniello. L’attaccante, che a Viterbo ha rimediato una frattura composta al setto nasale, sta svolgendo lavoro atletico in attesa del dispositivo di protezione – in fase di realizzazione – che potrebbe consentirgli di scendere regolarmente in campo. La consegna della mascherina è attesa a stretto giro, così da permettere all’attaccante di lavorarci – almeno un paio di giorni – sul campo. Poi la decisione.