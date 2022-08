Turris, è già rivoluzione esonerato il tecnico Canzi prima del campionato

Doveva essere una serata di festa per una piazza che si appresta a vivere la terza stagione consecutiva con la propria squadra in serie C. È stato invece il giorno che ha sancito l'addio alla panchina della Turris del tecnico Massimiliano Canzi. Capace di un record tutt'altro che invidiabile: sarà infatti ricordato come l'allenatore che non ha mai esordito in campionato con il club di Torre del Greco. Fatale è stata la disfatta nell'amichevole di sabato sera al Liguori contro il San Marzano, compagine salernitana iscritta al campionato di Eccellenza e che ha quale guida tecnica quel Franco Fabiano che è stato sulla panchina della Turris nella storica stagione che ha sancito il ritorno tra i professionisti.



A pesare non solo il risultato (2-1 per gli ospiti) ma anche il fatto che i corallini sono apparsi spesso impacciati, slegati tra i reparti, evidentemente in difficoltà rispetto ai dettami imposti loro da Canzi. Il tecnico paga sì la debacle col San Marzano, arrivata per giunta nella serata durante la quale la dirigenza ha presentato ai tifosi la rosa - completata di recente con gli acquisti del difensore centrale Salvatore Boccia, del regista francese Anthony Taugourdeau e del laterale sinistro Sergio Contessa, ironia della sorte tutti avallati proprio da Max Canzi - ma che non può negare che la sua squadra non ha mai brillato in questa fase iniziale della stagione: dopo i pareggi con Nocerina e Gelbison, la Turris aveva infatti stentato e non poco contro il Picerno, sempre in casa, subendo un parziale pesante (3-5) e di fatto iniziando a far intravedere qualche interessante manovra solo nel secondo tempo.

Dall'annuncio dell'esonero, che la dirigenza ha dato ieri mattina con un comunicato stampa nel quale ha voluto «ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto» augurandogli «le migliori fortune umane e professionali», il presidente Antonio Colantonio e gli altri componenti dello staff dirigenziale si sono messi al lavoro per cercare il nuovo allenatore. Le prime telefonate però non hanno sortito l'effetto sperato: è arrivato infatti il no dell'ex tecnico del Palermo Silvio Baldini ed è di fatto tramontata sul nascere la pista che portava a Marco Marchionni. Ieri sera il nome più accreditato appariva quella di Giuseppe Scienza, reduce dall'esonero con la Pro Vercelli ma profondo conoscitore del girone C avendo allenato per quattro stagioni il Monopoli, portando i pugliesi per ben tre volte agli spareggi. Non esclusa l'ipotesi dell'arrivo di Giuseppe Raffaele, che ha allenato tra l'altro a Potenza, Catania e Viterbo.

Nonostante le parole spese durante la presentazione dei giocatori che ha preceduto la sconfitta con il San Marzano, il presidente Colantonio sarebbe poi ancora attivo sul mercato per provare a puntellare la rosa. Primo obiettivo resta l'esperto attaccante Riccardo Maniero. Il patron torrese sabato sera ai tifosi aveva detto che «stiamo mettendo su una rosa importante, puntiamo a fare qualcosa di meglio dello scorso anno (durante il quale la Turris ha centrato la storica qualificazione ai playoff promozione, ndr). Ho un sogno: rimanere nella storia. Per farlo bisogna alzare l'asticella». Chissà se al momento di pronunciare queste parole il presidente aveva anche solo lontanamente immaginato l'epilogo disastroso di una festa solo annunciata al Liguori.