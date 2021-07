Turris, ecco Varutti: «Società decisa, mi piace l'idea di gioco di Caneo»

Un altro elemento di esperienza si lega alla Turris. Prima esperienza al sud per Mickael Varutti, difensore mancino classe 1990, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club corallino.

«Profilo di assoluta esperienza nella categoria, Varutti – annuncia la Turris – è reduce dal biennio di Modena nel corso del quale ha collezionato 49 presenze in Lega Pro, disputando i playoff nell’ultima stagione fino alla fase nazionale. In precedenza, tra i professionisti, ha vestito le casacche di Arezzo, Viterbese, Rimini, Prato, mentre in serie D ha giocato in piazze importanti come Pistoia e Siena (32 presenze e 1 gol nell’annata della promozione in C e dello scudetto Dilettanti)».

Terzino sinistro naturale, il calciatore nativo di Udine - assistito dall’agente Bruno Di Napoli - può giocare sia da terzo di difesa che da laterale di centrocampo. «Ho giocato tanti anni da terzino, sia quinto che quarto basso – conferma il neo acquisto corallino –, ma ho ricoperto anche il ruolo di braccetto difensivo. Insomma, sono a disposizione del mister».

Dunque, prima esperienza al sud per l’ex Modena. «Dicono che una volta che ci arrivi e lo conosci, poi non te ne vuoi più andare. Non vedo l’ora di cominciare».

Corteggiato anche da altri club, Varutti alla fine ha sposato il progetto Turris. «È stata la società che ha mostrato, più delle altre, un interesse vivo e concreto nei miei confronti, e questo per me conta tantissimo. Sono contento della mia scelta e di essere adesso qui. Non vedo l’ora arrivi lunedì per cominciare a lavorare sul campo».

In sintonia con il credo tattico di gioco di mister Caneo: «Ho visto come gioca e ne sposo decisamente l’idea di calcio. Diciamo che questo è stato per me un motivo in più per essere qui».

Sul biennio di Modena: «Abbiamo fatto bene ma ci siamo persi sul più bello, uscendo al primo turno di playoff contro l’Albinoleffe. Adesso però si pensa solo alla Turris».