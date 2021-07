Turris, ecco l’ex Primavera Napoli Manzi: finì al Lille nell’affare Osimhen

Ha cominciato il suo percorso nelle giovanili dell’Ischia, proprio durante la gestione del presidente Colantonio. Poi il passaggio al Napoli, quindi l’esperienza di Fermo. Claudio Manzi, difensore classe 2000, si è adesso legato alla Turris. per lui un biennale.

Dopo l’esperienza di Ischia, l’entourage del presidente corallino «non lo ha mai perso di vista nelle stagioni successive, quando Manzi ha proseguito il suo percorso nel vivaio del Napoli, dagli Allievi alle tre stagioni con la Primavera, di cui è stato capitano, disputando anche la Youth League. Aggregato da Gattuso in prima squadra, fu poi trasferito al Lille nell’ambito dell’affare Osimhen. Dal club francese, poi, il prestito alla Fermana nella passata stagione (11 presenze in Lega Pro)».

Adesso Torre del Greco. «Sono contento di tornare in Campania e in uno dei club professionistici in maggiore ascesa della nostra regione. Ritrovo con immenso piacere il presidente Colantonio e i direttori Piedepalumbo e Primicile. Quando quest’ultimo mi ha proposto il progetto Turris, non ho esitato ad accettare. Del resto, mi ha sempre seguito in questi anni ed è come se i rapporti tra noi non si fossero mai interrotti».

Elemento duttile, Manzi è rimasto già catturato dalle idee di mister Caneo. «Gioco preferibilmente da braccetto destro, ma posso ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre, così come agire eventualmente da terzino destro. Ho già sentito telefonicamente mister Caneo, un tecnico dalle idee chiare e stimolanti per un giovane calciatore come me. Mi metterò a sua disposizione con entusiasmo e anche con la giusta voglia di riscatto dopo la stagione di Fermo, nella quale non sono stato impiegato tantissimo».