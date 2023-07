Turris, ecco Scaccabarozzi, rinnovo per Miceli e Contessa. Taugourdeau al Lumezzane

Due conferme, un innesto ed una partenza. Giornata intensa per la Turris, che continua a lavorare e sudare nel ritiro di Montella mentre dal fronte mercato arrivano ufficialità che vanno a definire in maniera sempre più netta l’organico a disposizione di mister Caneo.

Si legano al club corallino fino al 2025 Mirko Miceli e Sergio Contessa. Da giorni ormai il diesse Primicile lavorava al rinnovo coi due (entrambi in scadenza al 30 giugno 2024), ritenuti parte integrante del nuovo progetto tecnico targato Caneo: legame rinsaldato e prolungato, dunque.

L’innesto – L’accordo era stato già raggiunto, mancava solo la formalizzazione. Oggi c’è anche quella. Jacopo Scaccabarozzi, ex capitano della Juve Stabia, è un calciatore corallino. «Il centrocampista ha firmato un contratto che lo lega alla Turris per le prossime due stagioni».

Tanta serie C nel suo corposo curriculum: Vibonese, Piacenza, Lecco, Renato e – appunto – Juve Stabia. «È stata una trattativa molto veloce.

La Turris è stata una scelta “facile” perché ha un progetto interessante ed una squadra forte. Sono convinto della scelta fatta, spero possa essere un’annata importante».

L’addio – Molte ed importanti le aspettative che si legavano a lui. Ma di fatto nessuna si è concretizzata. Tensioni, malumori e delusione hanno, piuttosto, scandito la sua esperienza a Torre del Greco: Anthony Taugourdeau lascia la Turris, ceduto a titolo definitivo al Lumezzane. «Sono molto felice di essere arrivato in questa società seria ed ambiziosa, che punta a crescere con i tempi giusti. Dopo un’annata difficile a livello personale avevo bisogno di fiducia nei miei confronti per far vedere di nuovo il giocatore che sono»: queste le sue prime parole dopo la firma col club lombardo.