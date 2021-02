Il riscatto è a questo punto un obbligo, un’esigenza rispetto a cui il tempo comincia a stringere. Sia per la classifica della Turris, con il margine sulla zona playout che si sta progressivamente assottigliando, che per la panchina di mister Fabiano, ormai giunto all’ultima spiaggia. Si preannuncia infuocato il derby del Torre contro la Paganese, a sua volta pericolosamente coinvolta nella lotta per non retrocedere.

In settimana gli ultrà Torre del Greco hanno esposto al Liguori, in curva Vesuvio, uno striscione dal messaggio inequivocabile («Svegliatevi!»). «I tifosi ci hanno sempre sostenuto – commenta Da Dalt alla vigilia del derby – quindi comprendiamo il loro stato d’animo. Sta forse subentrando un po’ di paura. Non percepiamo questo striscione come una contestazione ma come un ulteriore incentivo a dare il massimo domenica. Contro la Paganese sarà una tappa importantissima: nel girone di ritorno sono arrivati risultati ben al di sotto delle aspettative ma noi dobbiamo continuare a lavorare e restare uniti per superare questo momento difficile. Non c’è nulla che, dall’esterno o dall’interno, mini la nostra serenità. La società non ci fa mancare nulla, non c’è nessun tipo di problema in tal senso. È un momento delicato e per questo, ripeto, abbiamo solo bisogno di restare uniti. Credo sia un bene giocare subito. A Pagani daremo il massimo per la vittoria e per cambiare marcia. Siamo una squadra viva, lo dimostrano le ultime prestazioni: una squadra morta non gioca e non fa gol. Adesso dobbiamo metterci del nostro per far girare gli episodi a nostro favore».

I due volti nuovi – Primo allenamento quest’oggi al Liguori per Alexandru Boiciuc e Marios Lomis, i due attaccanti individuati dalla Turris quali possibili soluzioni da mettere a disposizione di mister Fabiano per rafforzare il pacchetto avanzato e garantire ulteriori – efficaci – risorse in chiave salvezza. I due sono giunti nel tardo pomeriggio di ieri in città ed hanno già sostenuto i primi test medici di rito. Quest’oggi sono scesi in campo per il primo allenamento al comunale.

Marios Lomis, olandese classe 1995, ha militato negli ultimi anni nella USL Championship statunitense. Alexandru Boiciuc, moldavo classe ’97, si è di recente svicolato dall’Academica Clinceni, compagine della serie A rumena (13 presenze all’attivo nella stagione in corso).

Nel corso della prossima settimana saranno condotte tutte le valutazioni del caso, per poi – eventualmente procedere al tesseramento entro il prossimo fine settimana. Con la precisazione che – al momento, almeno – c’è un solo slot disponibile per procedere ad un’integrazione dell’organico: in questo senso le quotazioni del moldavo sembrano in leggero vantaggio rispetto a quelle dell’olandese.

I convocati per Pagani – Torna a disposizione Da Dalt, al rientro dalla squalifica. Non saranno invece del derby gli squalificati Rainone e Romano, e gli infortunati Signorelli (trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro) e Tascone (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra.

Ventitré i calciatori che raggiungeranno il ritiro di Castel San Giorgio agli ordini del tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Loreto, Lorenzini, Pitzalis.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

