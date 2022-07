Turris-Equipe Campania 9-0, corallini show nell'ultimo test in ritiro

Doppiette per Giannone e Longo, tripletta per Stampete, poi i sigilli di Leonetti, Ardizzone: è terminato col risultato di 9-0 il terzo ed ultimo allenamento congiunto sostenuto dalla Turris nel ritiro di San Gregorio Magno, stavolta con una nuova selezione dell’Equipe Campania del coordinatore Antonio Trovato (gruppo di Angri).

Nel 3-4-1-2 di mister Canzi c’è – stavolta – Giannone ad agire da trequartista alle spalle del duo Leonetti-Longo; nella ripresa tocca invece al baby Stampete.

Due minuti e Giannone la sblocca con una deliziosa pennellata di sinistro su punizione dal limite. Ci riprova Giannone dieci minuti più, trovando stavolta il palo a negargli il gol. Longo conclude di poco alto sulla traversa, mentre Leonetti – su assist di Longo, manca di un nulla la deviazione vincente sottorete. È un monologo corallino. Ercolano penetra da destra e calcia: respinge Barone. Al 34’ è raddoppio Turris: realizza Leonetti su servizio di Di Franco; tre minuti più tardi Ardizzone fa 3-0 con un diagonale di sinistro. Dopo due tentativi in rapida sequenza di Leonetti e Di Franco, arriva il poker allo scadere della prima frazione: pregevole azione, tutta di prima, finalizzata dal sinistro ravvicinato di Giannone.

Nella ripresa, doppio Longo nel giro di due minuti – fra il 5’ ed il 7’ – che porta il risultato sul 6-0. Per l’Equipe ci prova Totaro dal limite, ma senza inquadrare la porta. Nel frattempo, girandola di cambi per la Turris, con Stampete ad agire da trequartista dietro Longo e Rizzo. L’Equipe prova a rendersi pericolosa, ma tiene la difesa della Turris con Acquadro abbassatosi al centro con l’uscita di Di Nunzio. Alla mezz’ora il sigillo di Stampete, che s’inserisce per le vie centrali, elude il portiere e deposita in rete. Si ripete il baby Frosinone fra il 34’ e il 35’, trovando per altre due volte la via del gol.

«I ragazzi stanno cominciando ad assimilare quel che chiediamo ed in questa fase cominciamo anche ad avere qualche minuto in più nelle gambe e un po’ più di brillantezza. Siamo ancora un cantiere aperto ma abbiamo cominciato a dare qualche accenno di gerarchia»: così mister Canzi al termine del test. «Direi che possiamo esser contenti, ovviamente con equilibrio».

Riposo precauzionale per Manzi e Santaniello: «Siamo a metà della seconda settimana di lavoro e in questa fase i carichi si fanno sentire. Qualcuno è alle prese con qualche affaticamento ma è tutto nella norma, quindi abbiamo preferito preservarlo».

In attesa di sistemare i tasselli che mancano in difesa, qualcuno ha necessariamente dovuto adattarsi. «Invernizzi lo sta facendo decisamente bene, è due volte che gioca da terzo di difesa ed ha le qualità per farlo, potrebbe anche essere una soluzione. Sicuramente non è stato preso per quel ruolo ma sta dimostrando di poterlo fare. Acquadro? Schierato dietro per dare un po’ di respiro a Di Nunzio. È un centrocampista a tutto tondo».