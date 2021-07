Turris, poker all’Equipe Campania e col Napoli baby il ritorno al Liguori

Poker Turris nel primo test contro l’Equipe Campania. Nel ritiro di Campitello Matese, i corallini si sono imposti con un secco 4-0 che ha lasciato già intravedere azioni ben manovrate ed

Nel primo tempo, dopo un palo di Leonetti ed una conclusione ravvicinata di Longo sventata dal portiere in uscita bassa, la sblocca Varutti con un preciso diagonale. Perina vola a respingere una punizione di Gala indirizzata all’incrocio, poi ancora Varutti sfiora il raddoppio di testa dopo un’azione ben orchestrata.

Nella ripresa, classica girandola di sostituzioni per mister Caneo, che cambia gli interpreti del 3-4-3. Varutti firma il bis con una traiettoria beffarda, quindi il tris di Leonetti dagli undici metri ed il poker di Pavone che ribadisce in rete da posizione ravvicinata.

A distanza di poco meno di dieci mesi dal pari interno contro il Monopoli, il Liguori riaprirà finalmente i cancelli ai tifosi. La data – ufficializzata quest’oggi dalla Turris – è quella del 3 agosto. I corallini, di rientro dal ritiro di Campitello Matese, affronteranno in amichevole la formazione Primavera del Napoli (fischio d’inizio alle ore 18.30). Subito dopo, squadra e staff saranno ufficialmente presentati alla piazza.

«Il doppio evento – fa sapere il club – sarà aperto al pubblico nei limiti di capienza vigenti per gli impianti sportivi all'aperto e con accesso al solo settore tribuna Strino». Con una precisazione. «Un parziale ritorno alla presenza dei tifosi che non può non ripartire dal ricongiungimento, in primis, con i sottoscrittori delle tessere dell'ultima campagna abbonamenti rinunciatari al rimborso diretto, i quali potranno ritirare il proprio titolo d'ingresso gratuito, presso i botteghini del Liguori (lato Distinti), nelle seguenti giornate e fasce orarie: venerdì 30 luglio dalle ore 17,30 alle 20 (cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera D); sabato 31 luglio dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 17,30 alle 20 (cognomi che iniziano dalla lettera E alla lettera O); lunedì 2 agosto dalle ore 10 alle 12,30 (cognomi che iniziano dalla lettera P alla lettera Z, con facoltà di eventuale anticipazione al pomeriggio del sabato). I sostenitori, all'atto del ritiro del titolo d'ingresso, dovranno esibire l'abbonamento 2020-21 o il voucher ritirato durante lo scorso mese di giugno unitamente a documento di riconoscimento valido. Non essendo possibile l'automatica assegnazione dello stesso posto a sedere opzionato nella campagna 2020- 21, sarà data facoltà di scelta tra quelli attualmente fruibili nel settore tribuna».

I restanti biglietti disponibili per assistere ad amichevole ed a presentazione ufficiale, «sempre nominativi per l’obbligo di tracciabilità degli spettatori, saranno messi in vendita esclusivamente nel pomeriggio di lunedì 2 agosto (ore 17,30-20) e nella mattinata di martedì 3 agosto (10-12,30), presso i botteghini, al costo di 15,00 euro».

L’accesso al Liguori – nel rispetto delle misure anti Covid – sarà naturalmente consentito previa misurazione della temperatura e con l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie. Sarà inoltre «obbligatorio consegnare apposita autocertificazione all’ingresso secondo il modulo scaricabile dal sito ufficiale www.turris1944.it».