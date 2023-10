Le seconde linee rilanciano la Turris. E ora all'orizzonte c'è la Virtus Francavilla: obiettivo, ritornare a fare punti in campionato dopo le due sconfitte di fila con Picerno e Foggia. Per la prima volta, nell'esordio in Coppa Italia vinto 2-0 contro l'Audace Cerignola, la difesa è rimasta imbattuta. Vero che la partita di mercoledì può fare testo fino a un certo punto, visto che entrambi gli allenatori hanno deciso di mischiare le carte.

APPROFONDIMENTI Brindisi senza campo, la Juve Stabia non gioca: gara slittata a martedì Giugliano, per Bertotto esordio in campionato: subito la sfida a Capuano Casertana, Marfella insidia Venturini tra i pali

Caneo ha dato un momento di riposo a gente come Maniero, Giannone, Cum, Contessa e Matera, gettando nella mischia coloro chi finora non ha giocato tanto. Proprio dalla gara di Coppa parte l'analisi del tecnico: «Ho visto l'atteggiamento e l'attenzione che avevo richiesto. Del resto, salvo gli ultimi 20 minuti di Foggia, questo gruppo ha sempre evidenziato un grande carattere». Sulla scelta di fare giocare una formazione inedita, Caneo ha pochi dubbi: «Era giusto dare una chance a chi aveva giocato meno. Anche per me era utile assumere la consapevolezza del valore delle alternative a mia disposizione. Ho avuto risposte positive».

Tra queste, sicuramente quella fornita da D'Auria, autore di una doppietta e di una prestazione più che convincente: «Le qualità del ragazzo non si discutono, l'abbiamo ingaggiato in estate proprio per le sue caratteristiche. Nel frattempo è esploso Nocerino, in quel ruolo c'è una bella competizione. Ad ogni modo D'Auria è stato sempre impiegato, seppure a gara in corso.

L'unico che non era stato mai utilizzato era Guida, che col Cerignola ha dimostrato di essere una pedina fondamentale, senza dimenticare che è un under». La Turris ha ritrovato anche Rizzo, che ha giocato in Coppa ma che resta un elemento che la società proverà a piazzare. Scalpitano invece Onda e Saccani dopo le noie fisiche. Il primo potrebbe tornare in gruppo la settimana prossima, sette giorni prima dell'esterno di proprietà del Sassuolo. Alternative valide per consentire ricambi sulle fasce, fattore che in questo momento sembra penalizzare la Turris. Oggi ultima seduta prima della sfida di domani con la Virtus Francavilla (inizio alle 18.30). Questi i prezzi in prevendita e al botteghino: tribuna coperta 20 euro; tribuna scoperta 15; ridotto under 18, donne e over 65 12 euro; ridotto under 12 7 euro, curva Vesuvio 10.