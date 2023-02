Turris all'esame Monopoli: «Per continuare nella nostra crescita»

Rifinitura al Liguori per la Turris, attesa domani – fischio d’inizio alle 14.30 – dalla gara del Veneziani contro il Monopoli. Alla viglia del match, l’intervento del tecnico corallino Gaetano Fontana: «Che settimana è stata dopo il Monterosi? Una normale settimana di lavoro, come tutte le altre. Del resto ho sempre detto ai ragazzi che la continuità nel lavoro è l’elemento che dà maggiori possibilità di arrivare all’obiettivo. Ovvio poi che lavorare sulla scorta di un risultato positivo porti a vivere tutto con uno stato d’animo diverso ma sin dall’inizio del nostro percorso ho cercato di far capire ai ragazzi quanto sia importante seminare con pazienza per poi raccogliere i frutti del nostro lavoro». Sul Monopoli: «Una squadra forte e organizzata, che sta attraversando ottimo periodo al netto dell’ultimo risultato negativo, che non sposta certo la valutazione sui valori del gruppo. Ha in organico giocatori forti, soprattutto in avanti: imprevedibili, di grande tecnica e capacità fisica, brillanti e capaci di attaccare gli spazi. Sicuramente dovremo prestare grande attenzione. Cercheremo di fare la nostra partita e di continuare nel nostro percorso di crescita».

Parole più che positive per i nuovi acquisti Ruffo Luci e Rizzo: «Ruffo Luci è un giovane interessante con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti che già avevamo in organico. Ho voluto impiegarlo subito insieme a Rizzo per la loro freschezza mentale: erano liberi da quegli assilli che gli altri compagni avevano invece vissuto e devo dire che la loro spensieratezza in campo si è vista ed è stata importante». si prospettano invece tempi più lunghi per l’altro acquisto, Schirò: «Non so quando sarà arruolabile. Il suo è un infortunio particolare ed ha subito un intervento delicato. Lo monitoriamo con attenzione».

Al Veneziani la Turris ritroverà – da avversario – Emanuele Santaniello: «Un ragazzo di talento che però non ho mai avuto a disposizione. Non so né posso dire quanto avrebbe potuto darci, perciò nemmeno posso esprimermi in termini di rammarico per la sua partenza».