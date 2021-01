Rifinitura pomeridiana al Liguori per la Turris, che domani – fischio d’inizio anticipato alle ore 15 – affronterà al comunale, al giro di boa, la Vibonese del torrese Leandro Vitiello.

«Una buona squadra – commenta il centrocampista Franco Signorelli, ex di turno insieme a Franco Da Dalt – ci aspetta quindi una partita dura. Il mio stato di forma? All’inizio ho pagato qualche problema fisico ma adesso sto bene, sono cresciuto di condizione e mi fa piacere contribuire alla causa comune. Nessuno forse si aspettava all’inizio che la Turris riuscisse a tenere un simile rendimento, ma posso assicurare che sin dall’estate il lavoro quotidiano qui è duro. È da lì che arrivano i risultati».

Al tavolo della conferenza pre-gara, anche il centrocampista Antonio Romano. «Sarà una partita difficilissima. La Vibonese gioca davvero bene, con coraggio ed equilibrio». Elemento duttile ed incisivo, l’ex Napoli è stato impiegato dal tecnico Fabiano sia nel ruolo di trequartista che di interno di centrocampo. «Sono a disposizione del mister e del gruppo. Mi adeguo alle esigenze. Per me la posizione è relativa, sono qui per dare il mio contributo».

Contro i calabresi, out Brandi e Sandomenico (ormai ai margini e chiaramente destinato a lasciare Torre del Greco). Ventisei i calciatori convocati da mister Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Giordano, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Salazaro.

Un altro rinnovo – Nel frattempo, dopo quello di Da Dalt, la Turris ha annunciato il prolungamento del rapporto professionale anche con il calciatore Malik Thioune Lame, classe 1998: «Il roccioso difensore centrale di origini senegalesi si lega al club corallino per altre due stagioni, con scadenza del contratto fissata ora al 30 giugno 2023».

Notevole la soddisfazione del calciatore a margine dell’accordo, perfezionato nel pomeriggio alla presenza del direttore sportivo ed amministratore unico della Turris, Antonio Piedepalumbo. «Grazie alla Turris sto sognando di nuovo – commenta il calciatore – dopo quello che ho passato. Già non avevo avuto esitazioni quando mi era stata proposta la piazza di Torre del Greco ad inizio stagione dal mio agente Maurizio De Rosa, che tuttora ringrazio. Oggi posso dire che sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta, anche per il futuro. Ho sentito da subito la fiducia della società e in particolare del direttore Primicile. Alla Turris sto bene con la società, con il mister, con i compagni e ne sono contento. Ho trovato l’ambiente giusto per rilanciarmi e continuare a credere nel mio lavoro, ma con l’umiltà di sempre».

